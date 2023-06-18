18 июня 2023
17 июня 2023

Свердловский подросток за рулем иномарки сбил шестилетнего велосипедиста

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Профилактическое мероприятие ГИБДД по выявлению нарушителей. Магнитогорск, жезл, дпс
Силовики ГИБДД выяснили, что подросток вез троих друзей Фото:

В Свердловской области 14-летний подросток на Kia Ceed сбил шестилетнего велосипедиста, когда вез друзей недалеко от поселка Восточный. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

«14-летний водитель, управляя автомобилем Kia Ceed <…> допустил наезд на ребенка-велосипедиста. Несовершеннолетний велосипедист — мальчик шести лет — получил травмы», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что попавший под колеса мальчик был доставлен в Серовскую городскую больницу. Врачи обнаружили у ребенка перелом таза и ушиб легких.

Силовики выяснили, что подросток, сидевший за рулем, вез трех пассажиров — 19-летнего молодого человека, которому принадлежала машина, и двух девушек-подростков. В салоне никто не был пристегнут.

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В Свердловской области 14-летний подросток на Kia Ceed сбил шестилетнего велосипедиста, когда вез друзей недалеко от поселка Восточный. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД. «14-летний водитель, управляя автомобилем Kia Ceed <…> допустил наезд на ребенка-велосипедиста. Несовершеннолетний велосипедист — мальчик шести лет — получил травмы», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что попавший под колеса мальчик был доставлен в Серовскую городскую больницу. Врачи обнаружили у ребенка перелом таза и ушиб легких. Силовики выяснили, что подросток, сидевший за рулем, вез трех пассажиров — 19-летнего молодого человека, которому принадлежала машина, и двух девушек-подростков. В салоне никто не был пристегнут.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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