Свердловский подросток за рулем иномарки сбил шестилетнего велосипедиста

Силовики ГИБДД выяснили, что подросток вез троих друзей Фото: Илья Московец © URA.RU

В Свердловской области 14-летний подросток на Kia Ceed сбил шестилетнего велосипедиста, когда вез друзей недалеко от поселка Восточный. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

«14-летний водитель, управляя автомобилем Kia Ceed <…> допустил наезд на ребенка-велосипедиста. Несовершеннолетний велосипедист — мальчик шести лет — получил травмы», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что попавший под колеса мальчик был доставлен в Серовскую городскую больницу. Врачи обнаружили у ребенка перелом таза и ушиб легких.

Силовики выяснили, что подросток, сидевший за рулем, вез трех пассажиров — 19-летнего молодого человека, которому принадлежала машина, и двух девушек-подростков. В салоне никто не был пристегнут.