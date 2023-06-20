«Рубин»: атомная подлодка будущего «Арктур» объединит в себе две функции

21 июня 2023 в 05:26 Размер текста - 17 +

Подлодка сможет использовать два типа ракет Фото: Министерство обороны Великобритании Российская атомная подлодка будущего «Арктур» объединит в себе многоцелевую и стратегическую функции. Она сможет использовать как баллистические, так и крылатые ракеты. Об этом рассказал гендиректор Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» Игорь Вильнит. «Концепция „Арктура“ ориентирована на вторую половину века, но с уверенностью можно сказать, что и тогда подводные лодки будут решать задачи стратегического сдерживания и нанесения высокоточных ударов по береговым и морским целям. Поэтому в наш проект заложена возможность сопряжения с самым разным оружием — от оперативно-тактического до стратегического», — рассказал Вильнит в беседе с РИА Новости. Ранее сообщалось, что Россия укрепит Тихоокеанский флот подлодкой, прозванной «черной дырой». Так инженеры называют дизельную подлодку «Уфа». Кроме того, на постоянное базирование в Тихоокеанском флоте перейдет атомный ракетный крейсер «Генералиссимус Суворов».

Российская атомная подлодка будущего «Арктур» объединит в себе многоцелевую и стратегическую функции. Она сможет использовать как баллистические, так и крылатые ракеты. Об этом рассказал гендиректор Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» Игорь Вильнит. «Концепция „Арктура“ ориентирована на вторую половину века, но с уверенностью можно сказать, что и тогда подводные лодки будут решать задачи стратегического сдерживания и нанесения высокоточных ударов по береговым и морским целям. Поэтому в наш проект заложена возможность сопряжения с самым разным оружием — от оперативно-тактического до стратегического», — рассказал Вильнит в беседе с РИА Новости. Ранее сообщалось, что Россия укрепит Тихоокеанский флот подлодкой, прозванной «черной дырой». Так инженеры называют дизельную подлодку «Уфа». Кроме того, на постоянное базирование в Тихоокеанском флоте перейдет атомный ракетный крейсер «Генералиссимус Суворов».