«Известия»: Тихоокеанский флот укрепят подлодкой, прозванной «черной дырой»

Тихоокеанский флот (ТОФ) укрепят «черной дырой» — так специалисты называют дизельную подлодку «Уфа». Об этом сообщил источник в военном ведомстве — командир подводной лодки Герой России Всеволод Хмыров.
«Для такого перехода требуется конструктивное усиление легкого корпуса. Корабль вполне способен планово выполнить межфлотский переход. Это потребует навыков моряков, подготовки личного состава», — уточнил Хмыров в разговоре с «Известиями». Межфлотский переход подлодки «Уфа» на Тихоокеанский флот спланирован на осень 2023 года, отметил он.
Ранее говорилось о том, что атомный ракетный крейсер «Генералиссимус Суворов» перейдет на постоянное базирование в Тихоокеанский флот в августе. Планируется, что он перейдет в ТОФ в сопровождении нескольких групп кораблей из Северного и Тихоокеанского флота. адмирал ВМС США в отставке Джеймс Фогго отметил, что российской подводный флот, как преемник советского флота, который являлся лучшим в мире, продолжает сохранять первенство среди ведущих держав.
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