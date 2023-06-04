«Известия»: Тихоокеанский флот укрепят подлодкой, прозванной «черной дырой» 05 июня 2023 в 02:24 Размер текста - 17 + Субмарины проекта 636.3 признаны пригодными для действий в Арктике Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Тихоокеанский флот (ТОФ) укрепят «черной дырой» — так специалисты называют дизельную подлодку «Уфа». Об этом сообщил источник в военном ведомстве — командир подводной лодки Герой России Всеволод Хмыров. «Для такого перехода требуется конструктивное усиление легкого корпуса. Корабль вполне способен планово выполнить межфлотский переход. Это потребует навыков моряков, подготовки личного состава», — уточнил Хмыров в разговоре с «Известиями». Межфлотский переход подлодки «Уфа» на Тихоокеанский флот спланирован на осень 2023 года, отметил он. Ранее говорилось о том, что атомный ракетный крейсер «Генералиссимус Суворов» перейдет на постоянное базирование в Тихоокеанский флот в августе. Планируется, что он перейдет в ТОФ в сопровождении нескольких групп кораблей из Северного и Тихоокеанского флота. адмирал ВМС США в отставке Джеймс Фогго отметил, что российской подводный флот, как преемник советского флота, который являлся лучшим в мире, продолжает сохранять первенство среди ведущих держав. Тихоокеанский флот (ТОФ) укрепят «черной дырой» — так специалисты называют дизельную подлодку «Уфа». Об этом сообщил источник в военном ведомстве — командир подводной лодки Герой России Всеволод Хмыров. «Для такого перехода требуется конструктивное усиление легкого корпуса. Корабль вполне способен планово выполнить межфлотский переход. Это потребует навыков моряков, подготовки личного состава», — уточнил Хмыров в разговоре с «Известиями». Межфлотский переход подлодки «Уфа» на Тихоокеанский флот спланирован на осень 2023 года, отметил он. Ранее говорилось о том, что атомный ракетный крейсер «Генералиссимус Суворов» перейдет на постоянное базирование в Тихоокеанский флот в августе. Планируется, что он перейдет в ТОФ в сопровождении нескольких групп кораблей из Северного и Тихоокеанского флота. адмирал ВМС США в отставке Джеймс Фогго отметил, что российской подводный флот, как преемник советского флота, который являлся лучшим в мире, продолжает сохранять первенство среди ведущих держав. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям