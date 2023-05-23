ТАСС: атомный крейсер «Генералиссимус Суворов» перейдет на Тихоокеанский флот

Атомный ракетный крейсер «Генералиссимус Суворов» перейдет на постоянное базирование в Тихоокеанский флот в августе. Об этом заявил источник, знакомый с ситуацией.
«Подлодка „Генералиссимус Суворов“ в августе совершит межфлотский переход с Северного флота на Тихоокеанский. Переход будет выполняться по Северному морскому пути, в том числе в подводном положении», — передает слова источника ТАСС. При этом официального подтверждения этому нет.
Планируется, что «Генералиссимус Суворов» перейдет в Тихоокеанский флот в сопровождении нескольких групп кораблей из Северного и Тихоокеанского флота. Атомный ракетный крейсер является четвертым поколением атомоходов и имеет на вооружении 16 межконтинентальных баллистических ракет.
Ранее URA.RU сообщало, что тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» намерены вывести из боевого состава Военно-морского флота РФ. При этом вопрос о выводе крейсера еще не решен, а лишь находится в проработке.
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