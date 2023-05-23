23 мая 2023

ТАСС: атомный крейсер «Генералиссимус Суворов» перейдет на Тихоокеанский флот

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, крейсер, ВМФ, авианосец, кречет, stock
Планируется, что крейсер «Генералиссимус Суворов» перейдет по Северному морскому пути Фото:

Атомный ракетный крейсер «Генералиссимус Суворов» перейдет на постоянное базирование в Тихоокеанский флот в августе. Об этом заявил источник, знакомый с ситуацией.

«Подлодка „Генералиссимус Суворов“ в августе совершит межфлотский переход с Северного флота на Тихоокеанский. Переход будет выполняться по Северному морскому пути, в том числе в подводном положении», — передает слова источника ТАСС. При этом официального подтверждения этому нет.

Планируется, что «Генералиссимус Суворов» перейдет в Тихоокеанский флот в сопровождении нескольких групп кораблей из Северного и Тихоокеанского флота. Атомный ракетный крейсер является четвертым поколением атомоходов и имеет на вооружении 16 межконтинентальных баллистических ракет.

Ранее URA.RU сообщало, что тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» намерены вывести из боевого состава Военно-морского флота РФ. При этом вопрос о выводе крейсера еще не решен, а лишь находится в проработке.

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Атомный ракетный крейсер «Генералиссимус Суворов» перейдет на постоянное базирование в Тихоокеанский флот в августе. Об этом заявил источник, знакомый с ситуацией. «Подлодка „Генералиссимус Суворов“ в августе совершит межфлотский переход с Северного флота на Тихоокеанский. Переход будет выполняться по Северному морскому пути, в том числе в подводном положении», — передает слова источника ТАСС. При этом официального подтверждения этому нет. Планируется, что «Генералиссимус Суворов» перейдет в Тихоокеанский флот в сопровождении нескольких групп кораблей из Северного и Тихоокеанского флота. Атомный ракетный крейсер является четвертым поколением атомоходов и имеет на вооружении 16 межконтинентальных баллистических ракет. Ранее URA.RU сообщало, что тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» намерены вывести из боевого состава Военно-морского флота РФ. При этом вопрос о выводе крейсера еще не решен, а лишь находится в проработке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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