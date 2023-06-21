РЖД закупит у свердловских «Уральских локомотивов» девять электровозов

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) закупить девять электровозов 3ЭС8 «Малахит» производства «Уральские локомотивы» из Верхней Пышмы (Свердловская область). Об этом сообщает пресс-служба РЖД.
«Сегодня приемочная комиссия подтвердила соответствие локомотива техническому заданию и нормам безопасности. Электровоз постоянного тока 3ЭС8 создали на заводе „Уральские локомотивы“. Все основные компоненты „Малахита“, включая асинхронный тяговый привод, силовое оборудование и интеллектуальные системы управления, разработаны и изготовлены в России» — заявили в компании.
«Малахит» мощностью 12 тысяч кВт презентовали в марте 2022 года. После чего электровозы проходили испытания на кольце Научно-исследовательского института железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ) и на участке Белореченская — Майкоп. «„Малахит“ — основатель новой линейки отечественных электровозов, он станет платформой для семейства локомотивов переменного тока 3ЭС11 и двухсистемного 2ЭС12», — поясняют в РЖД.
Ранее стало известно, что завод «Уральские локомотивы» из Верхней Пышмы (Свердловская область) поставит для РЖД новые скоростные электропоезда в количестве 22 штуки. Все они будут эксплуатироваться на железных дорогах Свердловской области.
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