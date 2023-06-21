РЖД закупит у свердловских «Уральских локомотивов» девять электровозов

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Передача тысячного электровоза 2ЭС6 «Синара» Российским железным дорогам на заводе «Уральские локомотивы». Свердловская область, Верхняя Пышма, поезда, уральские локомотивы, конвейер, сборка, электровоз, завод, цех, ржд, производство
«Малахит» мощностью 12 тысяч кВт презентовали в марте 2022 года (архивное фото) Фото:

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) закупить девять электровозов 3ЭС8 «Малахит» производства «Уральские локомотивы» из Верхней Пышмы (Свердловская область). Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

«Сегодня приемочная комиссия подтвердила соответствие локомотива техническому заданию и нормам безопасности. Электровоз постоянного тока 3ЭС8 создали на заводе „Уральские локомотивы“. Все основные компоненты „Малахита“, включая асинхронный тяговый привод, силовое оборудование и интеллектуальные системы управления, разработаны и изготовлены в России» — заявили в компании.

«Малахит» мощностью 12 тысяч кВт презентовали в марте 2022 года. После чего электровозы проходили испытания на кольце Научно-исследовательского института железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ) и на участке Белореченская — Майкоп. «„Малахит“ — основатель новой линейки отечественных электровозов, он станет платформой для семейства локомотивов переменного тока 3ЭС11 и двухсистемного 2ЭС12», — поясняют в РЖД.

Ранее стало известно, что завод «Уральские локомотивы» из Верхней Пышмы (Свердловская область) поставит для РЖД новые скоростные электропоезда в количестве 22 штуки. Все они будут эксплуатироваться на железных дорогах Свердловской области.

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Компания «Российские железные дороги» (РЖД) закупить девять электровозов 3ЭС8 «Малахит» производства «Уральские локомотивы» из Верхней Пышмы (Свердловская область). Об этом сообщает пресс-служба РЖД. «Сегодня приемочная комиссия подтвердила соответствие локомотива техническому заданию и нормам безопасности. Электровоз постоянного тока 3ЭС8 создали на заводе „Уральские локомотивы“. Все основные компоненты „Малахита“, включая асинхронный тяговый привод, силовое оборудование и интеллектуальные системы управления, разработаны и изготовлены в России» — заявили в компании. «Малахит» мощностью 12 тысяч кВт презентовали в марте 2022 года. После чего электровозы проходили испытания на кольце Научно-исследовательского института железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ) и на участке Белореченская — Майкоп. «„Малахит“ — основатель новой линейки отечественных электровозов, он станет платформой для семейства локомотивов переменного тока 3ЭС11 и двухсистемного 2ЭС12», — поясняют в РЖД. Ранее стало известно, что завод «Уральские локомотивы» из Верхней Пышмы (Свердловская область) поставит для РЖД новые скоростные электропоезда в количестве 22 штуки. Все они будут эксплуатироваться на железных дорогах Свердловской области.
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