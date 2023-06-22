22 июня 2023

Силовики ищут вандалов, которые разгромили кладбище в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Снос автомойки на улице Таватуйской, 19. Екатеринбург, значок, мвд, полиция, полицейский, заросли кустов
Сотрудники полиции ищут вандалов, также очевидцев и свидетелей преступления Фото:

Сотрудники полиции ищут вандалов, разгромивших кладбище «Градское» в Курчатовском районе Челябинска. Правоохранительные органы устанавливают свидетелей и очевидцев, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Сотрудники отдела полиции „Курчатовский“ УМВД по Челябинску выясняют обстоятельства погрома на кладбище „Градское“, устанавливаются свидетели и очевидцы. Раскрытие столь циничного преступления взято на особый контроль главка», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что для расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 244 УК РФ (уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений) создана специальная следственно-оперативная группа. Проводятся все необходимые мероприятия.

Прокуратура Курчатовского района взяла на особый контроль расследование уголовного дела о вандализме на кладбище. Установлено, что неизвестные снесли 31 надгробие, у восьми из них отломились части.

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Сотрудники полиции ищут вандалов, разгромивших кладбище «Градское» в Курчатовском районе Челябинска. Правоохранительные органы устанавливают свидетелей и очевидцев, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Сотрудники отдела полиции „Курчатовский“ УМВД по Челябинску выясняют обстоятельства погрома на кладбище „Градское“, устанавливаются свидетели и очевидцы. Раскрытие столь циничного преступления взято на особый контроль главка», — уточнили в пресс-службе. В ведомстве добавили, что для расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 244 УК РФ (уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений) создана специальная следственно-оперативная группа. Проводятся все необходимые мероприятия. Прокуратура Курчатовского района взяла на особый контроль расследование уголовного дела о вандализме на кладбище. Установлено, что неизвестные снесли 31 надгробие, у восьми из них отломились части.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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