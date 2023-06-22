Силовики ищут вандалов, которые разгромили кладбище в Челябинске

Сотрудники полиции ищут вандалов, разгромивших кладбище «Градское» в Курчатовском районе Челябинска. Правоохранительные органы устанавливают свидетелей и очевидцев, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Сотрудники отдела полиции „Курчатовский“ УМВД по Челябинску выясняют обстоятельства погрома на кладбище „Градское“, устанавливаются свидетели и очевидцы. Раскрытие столь циничного преступления взято на особый контроль главка», — уточнили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что для расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 244 УК РФ (уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений) создана специальная следственно-оперативная группа. Проводятся все необходимые мероприятия.
Прокуратура Курчатовского района взяла на особый контроль расследование уголовного дела о вандализме на кладбище. Установлено, что неизвестные снесли 31 надгробие, у восьми из них отломились части.
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