24 июня 2023
23 июня 2023

УДС «Молот» судится с БК «Парма» из-за долгов по аренде

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Закрытие Студвесны. УДС Молот. Пермь, удс молот
Спор о долгах по аренде решается в суде Фото:

Общество с ограниченной ответственностью «Молот», которое управляет дворцом спорта с одноименным названием, судится с Фондом развития пермского баскетбола «Парма» (ФРПБ, юрлицо БК «Парма») из-за долгов по договорам аренды. Сумма исковых требований составляет 8,4 миллиона рублей, указано в документах на сайте Арбитражного суда региона.

«ООО „Молот“ <…> подало в суд исковое заявление о взыскании с ФРПБ 8,4 миллиона рублей. Это задолженность баскетбольного клуба по трем договорам аренды», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на судебное делопроизводство. Предварительное судебное разбирательство будет проведено 26 июля.

Ранее «Мотовилихинские заводы» владели пермским универсальным дворцом спорта. В конце 2021 года актив выкупила «Корпорация развития Пермского края». Осенью прошлого года для управления объектом была учреждена отдельная компания ООО «Молот».

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Общество с ограниченной ответственностью «Молот», которое управляет дворцом спорта с одноименным названием, судится с Фондом развития пермского баскетбола «Парма» (ФРПБ, юрлицо БК «Парма») из-за долгов по договорам аренды. Сумма исковых требований составляет 8,4 миллиона рублей, указано в документах на сайте Арбитражного суда региона. «ООО „Молот“ <…> подало в суд исковое заявление о взыскании с ФРПБ 8,4 миллиона рублей. Это задолженность баскетбольного клуба по трем договорам аренды», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на судебное делопроизводство. Предварительное судебное разбирательство будет проведено 26 июля. Ранее «Мотовилихинские заводы» владели пермским универсальным дворцом спорта. В конце 2021 года актив выкупила «Корпорация развития Пермского края». Осенью прошлого года для управления объектом была учреждена отдельная компания ООО «Молот».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...