УДС «Молот» судится с БК «Парма» из-за долгов по аренде

Общество с ограниченной ответственностью «Молот», которое управляет дворцом спорта с одноименным названием, судится с Фондом развития пермского баскетбола «Парма» (ФРПБ, юрлицо БК «Парма») из-за долгов по договорам аренды. Сумма исковых требований составляет 8,4 миллиона рублей, указано в документах на сайте Арбитражного суда региона.
«ООО „Молот“ <…> подало в суд исковое заявление о взыскании с ФРПБ 8,4 миллиона рублей. Это задолженность баскетбольного клуба по трем договорам аренды», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на судебное делопроизводство. Предварительное судебное разбирательство будет проведено 26 июля.
Ранее «Мотовилихинские заводы» владели пермским универсальным дворцом спорта. В конце 2021 года актив выкупила «Корпорация развития Пермского края». Осенью прошлого года для управления объектом была учреждена отдельная компания ООО «Молот».
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.