В Пермском крае штрафы за саботаж решений оперштаба повысят до 1 млн рублей

В Пермском крае существенно повысят штрафы за неисполнение решений регионального оперативного штаба. Они касаются запрета полетов БПЛА, подключения видеокамер к общей системе и других вопросов безопасности. Согласно законопроекту, санкции вырастут до 1 млн рублей. Существующие штрафы чиновники считают неэффективными.
«Существующая мера ответственности за нарушение неисполнения или ненадлежащего исполнения решений губернатора Пермского края (оперативного штаба) является неэффективной, не способствует достижению целей и реализации задач. Добиться сокращения количества правонарушений возможно при усилении мер административного воздействия», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Документ опубликован на сайте регионального минэка. Авторы инициативы подчеркивают, что в условиях СВО «возможность саботирования решений губернатора (оперативного штаба) ведет к чрезвычайным последствиям по подрыву территориальной и общественной безопасности в регионе».
Документ предлагает установить минимальный штраф в три тысячи рублей. Он грозит гражданам за первичное нарушение. Максимальное наказание предусмотрено для юрлиц, которое совершит повторное нарушение — миллион рублей.
Штрафы за нарушения режима теробороны в Пермском крае ввели еще в 2023 году. Тогда максимальный его размер равнялся 100 тысячам рублей. Оперштаб в Пермском крае был создан 20 октября 2022 года. Первым его решением стал запрет на запуск беспилотников. Позже губернатор Дмитрий Махонин подписал указ, по которому физические и юридические лица обязаны предоставить государственным органам доступ к своим видеокамерам.
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