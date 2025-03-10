Где дешево отдохнуть пермякам с детьми в весенние каникулы

Во время весенних школьных каникул, которые пройдут с 24 по 30 марта 2025 года, пермяки могут отправиться в автобусный или железнодорожный тур. Стоимость самой бюджетной однодневной поездки — 1,7 тысячи рублей. Речь об автобусной экскурсии в Белогорский монастырь. Куда еще можно отправиться и сколько это будет стоить URA.RU рассказали в пермском турагентстве «А-Тур».
«Среди однодневных туров самой дешевой является поездка в Белогорский монастырь за 1,7 тысячи рублей на человека. Дороже всего выйдет тур „Мистическая Парма“ в Кудымкар. Путевка стоит 5,5 тысячи рублей. В цену включены мастер-классы по созданию подвески-оберега и лепке пельменей, а также обед из блюд коми-пермяцкой кухни», — рассказали в турагентстве. По Пермскому краю также есть места в однодневных турах в Ильинский, Кунгур и музей-бункер в поселке Звездный.
Поездки в соседние регионы на выходные с 28 по 30 марта стоят от 5,5 тысячи рублей. За эту стоимость можно отправиться в спа-тур в Глазов с дегустацией местных блюд и напитков. Посещение аквапарка и зоопарка в Екатеринбурге выйдет в шесть тысяч рублей. Дороже всего обойдется тур «Тайны и сокровища Сибири» в Тюмень и Тобольск. Стоимость при размещении в двухместном номере — 16,3 тысячи рублей с человека. Также на выходные с детьми можно отправиться в Киров или Татарстан.
В турагентстве отметили, что с 27 по 31 марта есть места в двух многодневных поездках. Речь о железнодорожном туре в Ярославль и автобусном туре в Москву. Чтобы отправиться на поезде в Ярославль, придется заплатить от 19,5 тысячи рублей на человека при двухместном размещении. Поездка в Москву выйдет дороже — от 22,9 тысячи рублей на человека.
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