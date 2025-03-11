Военнослужащие в два раза чаще стали обращаться к пермскому омбудсмену Сапко

В уполномоченному по правам человека в Пермском крае Игорю Сапко стало поступать вдвое больше обращений от военнослужащих, чем ранее. Такие данные размещены в отчете деятельности омбудсмена за 2024 год, который будет представлен на заседании краевого заксобрания в марте. Документ имеется в распоряжении URA.RU.
«В 2024 году к Сапко от военнослужащих и членов их семей поступило 1 300 обращений. Годом ранее их было всего 6192», — следует из отчета уполномоченного.
Большая часть обращений связана с вопросами установления местонахождения военнослужащих и возвращения их из плена, предоставления регулярного отпуска, получения денежного довольствия, а также социальных выплат, оказания медицинской помощи и проведения военно-врачебной комиссии, увольнения с военной службы.
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