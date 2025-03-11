Военнослужащие в два раза чаще стали обращаться к пермскому омбудсмену Сапко

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Игорь Сапко отчитается о своей деятельности за 2024 год в марте
Игорь Сапко отчитается о своей деятельности за 2024 год в марте Фото:

В уполномоченному по правам человека в Пермском крае Игорю Сапко стало поступать вдвое больше обращений от военнослужащих, чем ранее. Такие данные размещены в отчете деятельности омбудсмена за 2024 год, который будет представлен на заседании краевого заксобрания в марте. Документ имеется в распоряжении URA.RU.

«В 2024 году к Сапко от военнослужащих и членов их семей поступило 1 300 обращений. Годом ранее их было всего 6192», — следует из отчета уполномоченного.

Большая часть обращений связана с вопросами установления местонахождения военнослужащих и возвращения их из плена, предоставления регулярного отпуска, получения денежного довольствия, а также социальных выплат, оказания медицинской помощи и проведения военно-врачебной комиссии, увольнения с военной службы.

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В уполномоченному по правам человека в Пермском крае Игорю Сапко стало поступать вдвое больше обращений от военнослужащих, чем ранее. Такие данные размещены в отчете деятельности омбудсмена за 2024 год, который будет представлен на заседании краевого заксобрания в марте. Документ имеется в распоряжении URA.RU. «В 2024 году к Сапко от военнослужащих и членов их семей поступило 1 300 обращений. Годом ранее их было всего 6192», — следует из отчета уполномоченного. Большая часть обращений связана с вопросами установления местонахождения военнослужащих и возвращения их из плена, предоставления регулярного отпуска, получения денежного довольствия, а также социальных выплат, оказания медицинской помощи и проведения военно-врачебной комиссии, увольнения с военной службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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