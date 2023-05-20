Замглавы МИД Украины Мельник раскрыл, когда ВСУ получат еще две системы ПВО IRIS-T

Мельник: Киев надеется получить от Германии еще две системы ПВО IRIS-T до конца года

21 мая 2023 в 03:31 Размер текста - 17 +

Украина получит две системы IRIS-T к концу 2023 года, заявил Андрей Мельник Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине К концу 2023 года Вооруженные силы Украины получат две системы ПВО IRIS-T. Об этом заявил заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник. «Две (системы ПВО IRIS-T — прим. URA.RU.), которые были нам обещаны еще в прошлом году, будут доставлены до конца этого года. То есть у нас будут четыре системы, которые нам обещали», — передает слова Андрея Мельника в эфире телемарафона «Единые новости». По словам замглавы МИД Украины, у ВСУ уже есть две таких системы ПВО, одну они получили осенью 2022, а вторую весной 2023 года. Кроме этого Украина собирается получить дополнительные четыре системы IRIS-T, которые пообещал отправить канцлер ФРГ Олаф Шольц. Ранее URA.RU сообщало, что украинские спецслужбы вели слежку за обеспечением немецкой армии средствами противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T и ракетами. Также президент Украины Владимир Зеленский неоднократно жаловались на нехватку вооружения и проблемы с поставками от западных стран.

К концу 2023 года Вооруженные силы Украины получат две системы ПВО IRIS-T. Об этом заявил заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник. «Две (системы ПВО IRIS-T — прим. URA.RU.), которые были нам обещаны еще в прошлом году, будут доставлены до конца этого года. То есть у нас будут четыре системы, которые нам обещали», — передает слова Андрея Мельника в эфире телемарафона «Единые новости». По словам замглавы МИД Украины, у ВСУ уже есть две таких системы ПВО, одну они получили осенью 2022, а вторую весной 2023 года. Кроме этого Украина собирается получить дополнительные четыре системы IRIS-T, которые пообещал отправить канцлер ФРГ Олаф Шольц. Ранее URA.RU сообщало, что украинские спецслужбы вели слежку за обеспечением немецкой армии средствами противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T и ракетами. Также президент Украины Владимир Зеленский неоднократно жаловались на нехватку вооружения и проблемы с поставками от западных стран.