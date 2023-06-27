Свердловчанин отправил в Казахстан военную технику. Фото

27 июня 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Житель Свердловской области отправил в Казахстан в качестве сувенира прибор наблюдения для БМП Фото: Анна Майорова © URA.RU Житель Свердловской области отправил покупателю из Казахстана приборы наблюдения для БМП — военную технику, для продажи которой требуется специальное разрешение. Перископы обнаружили сотрудники таможни на границе. Теперь отправителю грозит семь лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей за контрабанду, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления. «46-летний уралец опубликовал на одном из популярных интернет-сервисов объявление. Покупатель нашелся в Казахстане. Для доставки груза мужчина обратился в транспортную компанию. В графе наименование товара написал — „сувенир“. Таким образом, злоумышленник намеренно исказил сведения о содержимом, зная, что переправляет через границу запрещенную к обороту без специального разрешения военную технику», — говорится в сообщении таможенников. Свердловчанин попытался отправить в Казахстан перископический прибор командира БМП, с помощью которого можно наблюдать за местностью из бронетанковой техники днем. Такие устройства делают в рамках договоров в интересах Министерства обороны России. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 226. 1 УК РФ о контрабанде оборудования, которое может быть использованы при создании вооружения или военной техники. Ему грозит до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. «Федеральным законом […] запрещается осуществление внешнеэкономической деятельности в отношении продукции военного назначения российскими организациями, не получившими в установленном порядке права на осуществление этой деятельности, а также российскими физическими лицами. Для ввоза и вывоза продукции военного назначения необходима лицензия, которую выдает Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России», — пояснил начальник Уральской оперативной таможни Кирилл Дунаев. Приземный перископический прибор командира БМП предназначен для наблюдения за местностью из бронетанковой техники днем Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления Мужчина пытался отправить перископы в Казахстан как сувенир Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Свердловской области отправил покупателю из Казахстана приборы наблюдения для БМП — военную технику, для продажи которой требуется специальное разрешение. Перископы обнаружили сотрудники таможни на границе. Теперь отправителю грозит семь лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей за контрабанду, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления. «46-летний уралец опубликовал на одном из популярных интернет-сервисов объявление. Покупатель нашелся в Казахстане. Для доставки груза мужчина обратился в транспортную компанию. В графе наименование товара написал — „сувенир“. Таким образом, злоумышленник намеренно исказил сведения о содержимом, зная, что переправляет через границу запрещенную к обороту без специального разрешения военную технику», — говорится в сообщении таможенников. Свердловчанин попытался отправить в Казахстан перископический прибор командира БМП, с помощью которого можно наблюдать за местностью из бронетанковой техники днем. Такие устройства делают в рамках договоров в интересах Министерства обороны России. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 226. 1 УК РФ о контрабанде оборудования, которое может быть использованы при создании вооружения или военной техники. Ему грозит до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. «Федеральным законом […] запрещается осуществление внешнеэкономической деятельности в отношении продукции военного назначения российскими организациями, не получившими в установленном порядке права на осуществление этой деятельности, а также российскими физическими лицами. Для ввоза и вывоза продукции военного назначения необходима лицензия, которую выдает Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России», — пояснил начальник Уральской оперативной таможни Кирилл Дунаев.