Свердловчанин отправил в Казахстан военную технику. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения СОБР и кинологической службы таможни на территории Белоярского района. Свердловская область, вертолет, таможня, задержание, ми-8мтв-1
Житель Свердловской области отправил в Казахстан в качестве сувенира прибор наблюдения для БМП Фото:

Житель Свердловской области отправил покупателю из Казахстана приборы наблюдения для БМП — военную технику, для продажи которой требуется специальное разрешение. Перископы обнаружили сотрудники таможни на границе. Теперь отправителю грозит семь лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей за контрабанду, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«46-летний уралец опубликовал на одном из популярных интернет-сервисов объявление. Покупатель нашелся в Казахстане. Для доставки груза мужчина обратился в транспортную компанию. В графе наименование товара написал — „сувенир“. Таким образом, злоумышленник намеренно исказил сведения о содержимом, зная, что переправляет через границу запрещенную к обороту без специального разрешения военную технику», — говорится в сообщении таможенников.

Свердловчанин попытался отправить в Казахстан перископический прибор командира БМП, с помощью которого можно наблюдать за местностью из бронетанковой техники днем. Такие устройства делают в рамках договоров в интересах Министерства обороны России. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 226. 1 УК РФ о контрабанде оборудования, которое может быть использованы при создании вооружения или военной техники. Ему грозит до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

«Федеральным законом […] запрещается осуществление внешнеэкономической деятельности в отношении продукции военного назначения российскими организациями, не получившими в установленном порядке права на осуществление этой деятельности, а также российскими физическими лицами. Для ввоза и вывоза продукции военного назначения необходима лицензия, которую выдает Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России», — пояснил начальник Уральской оперативной таможни Кирилл Дунаев.

Приземный перископический прибор командира БМП предназначен для наблюдения за местностью из бронетанковой техники днем
Приземный перископический прибор командира БМП предназначен для наблюдения за местностью из бронетанковой техники днем
Фото:
Мужчина пытался отправить перископы в Казахстан как сувенир
Мужчина пытался отправить перископы в Казахстан как сувенир
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Житель Свердловской области отправил покупателю из Казахстана приборы наблюдения для БМП — военную технику, для продажи которой требуется специальное разрешение. Перископы обнаружили сотрудники таможни на границе. Теперь отправителю грозит семь лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей за контрабанду, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления. «46-летний уралец опубликовал на одном из популярных интернет-сервисов объявление. Покупатель нашелся в Казахстане. Для доставки груза мужчина обратился в транспортную компанию. В графе наименование товара написал — „сувенир“. Таким образом, злоумышленник намеренно исказил сведения о содержимом, зная, что переправляет через границу запрещенную к обороту без специального разрешения военную технику», — говорится в сообщении таможенников. Свердловчанин попытался отправить в Казахстан перископический прибор командира БМП, с помощью которого можно наблюдать за местностью из бронетанковой техники днем. Такие устройства делают в рамках договоров в интересах Министерства обороны России. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 226. 1 УК РФ о контрабанде оборудования, которое может быть использованы при создании вооружения или военной техники. Ему грозит до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. «Федеральным законом […] запрещается осуществление внешнеэкономической деятельности в отношении продукции военного назначения российскими организациями, не получившими в установленном порядке права на осуществление этой деятельности, а также российскими физическими лицами. Для ввоза и вывоза продукции военного назначения необходима лицензия, которую выдает Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России», — пояснил начальник Уральской оперативной таможни Кирилл Дунаев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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