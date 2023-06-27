Дипломат Логвинов: ЕС способен отправить войска на Украину из-за характера своей экономики

28 июня 2023 в 03:00 Размер текста - 17 +

По мнению дипломата, смысл украинского кризиса для Запада в ослаблении России Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отправка европейских войск на Украину вероятна, поскольку западные страны взяли курс на долгосрочную милитаризацию экономики, а ВСУ могут не оправдать надежд на контрнаступление. Такое мнение выразил и. о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов. «Что касается вопроса о гипотетической отправке вооруженных сил, то для Запада смысл этого кризиса — ослабление России чужими руками. Однако в условиях, когда руководство ЕС вопреки принципам евроинтеграции взяло курс на долгосрочную милитаризацию экономики, исключать нельзя ничего», — заявил Логвинов в беседе с «Известиями», отвечая на вопрос о том, вероятна ли отправка европейских сил на Украину, если контрнаступление не будет оправдывать надежды НАТО. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно сообщению президента РФ Владимира Путина, основными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины. Ранее военкоры разоблачили подготовку ВСУ к новому наступлению, которое должно быть приурочено к саммиту НАТО.

Отправка европейских войск на Украину вероятна, поскольку западные страны взяли курс на долгосрочную милитаризацию экономики, а ВСУ могут не оправдать надежд на контрнаступление. Такое мнение выразил и. о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов. «Что касается вопроса о гипотетической отправке вооруженных сил, то для Запада смысл этого кризиса — ослабление России чужими руками. Однако в условиях, когда руководство ЕС вопреки принципам евроинтеграции взяло курс на долгосрочную милитаризацию экономики, исключать нельзя ничего», — заявил Логвинов в беседе с «Известиями», отвечая на вопрос о том, вероятна ли отправка европейских сил на Украину, если контрнаступление не будет оправдывать надежды НАТО. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно сообщению президента РФ Владимира Путина, основными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины. Ранее военкоры разоблачили подготовку ВСУ к новому наступлению, которое должно быть приурочено к саммиту НАТО.