Пермячка на средства маткапитала купила мебель и электроинструменты

Пермячку будут судить за мошенничество с материнским капиталом

29 июня 2023 в 10:52 Размер текста - 17 +

Деньги маткапитала женщина потратила по своему усмотрению Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жительница Пермского района обвиняется в мошенничестве с материнским капиталом. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю на своем сайте, женщина имитировала строительство частного жилого дома на средства маткапитала. А по факту тратила деньги на ремонт жилья, покупку мебели и электроинструмента. «Женщина заключила договор займа на сумму более 400 тысяч рублей под залог материнского капитала якобы для улучшения жилищных условий. Зная, что в соответствии с федеральным законом указанные средства могут быть израсходованы только целевым способом, обвиняемая создала видимость строительства индивидуального жилого дома на земельном участке в Пермском муниципальном округе», — говорится в сообщении. По факту же, получив деньги, женщина купила неблагоустроенный дом в Чусовом за 195 тысяч рублей. А оставшиеся на оставшиеся 205 тысяч рублей потратила на ремонт жилья (какого именно, в релизе не уточняется), покупку мебели и электроинструментов. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1. Ст. 159 («Мошенничество при получении выплат»). Дело направлено в суд. В феврале в Пермском крае за махинации с маткапиталом осудили участниц женской ОПГ. Они получали деньги за несуществующих детей.

Жительница Пермского района обвиняется в мошенничестве с материнским капиталом. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю на своем сайте, женщина имитировала строительство частного жилого дома на средства маткапитала. А по факту тратила деньги на ремонт жилья, покупку мебели и электроинструмента. «Женщина заключила договор займа на сумму более 400 тысяч рублей под залог материнского капитала якобы для улучшения жилищных условий. Зная, что в соответствии с федеральным законом указанные средства могут быть израсходованы только целевым способом, обвиняемая создала видимость строительства индивидуального жилого дома на земельном участке в Пермском муниципальном округе», — говорится в сообщении. По факту же, получив деньги, женщина купила неблагоустроенный дом в Чусовом за 195 тысяч рублей. А оставшиеся на оставшиеся 205 тысяч рублей потратила на ремонт жилья (какого именно, в релизе не уточняется), покупку мебели и электроинструментов. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1. Ст. 159 («Мошенничество при получении выплат»). Дело направлено в суд. В феврале в Пермском крае за махинации с маткапиталом осудили участниц женской ОПГ. Они получали деньги за несуществующих детей.