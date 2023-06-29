В Екатеринбурге мужчина на улице избил маленького ребенка

29 июня 2023 в 17:06 Размер текста - 17 +

Очевидец сообщил об избиении ребенка на Уктусе Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге мужчина избил ребенка в коляске. Предположительно, мальчику около трех лет. Инцидент произошел 14 июня у детского сада № 16 на Рощинской (Уктус). «Мужчина шел с девочкой лет шести и с коляской. В ней был ребенок лет трех. Мужчина кричал на мальчика в коляске. Потом он ударил ребенка по губам так сильно, что коляска вместе с малышом перевернулась набок. Ребенок упал в нескольких сантиметрах от огромного камня. Девочка, которая была рядом, ревела», — пишет Е1.RU. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-группу УМВД города. Там пообещали проверить данную информацию. «Правоохранители просят граждан, ставших очевидцами правонарушений, сообщать о них в органы внутренних дел. Это необходимо для оперативного реагирования на происшествия и привлечения к ответственности их участников», — ответили в ведомстве. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге уроженец Нижнего Тагила избил 12-летнего школьника. У мальчика случился разрыв селезенки. Предположительно, причиной побоев стало то, что парень вместе с друзями издевался над мужчиной.

В Екатеринбурге мужчина избил ребенка в коляске. Предположительно, мальчику около трех лет. Инцидент произошел 14 июня у детского сада № 16 на Рощинской (Уктус). «Мужчина шел с девочкой лет шести и с коляской. В ней был ребенок лет трех. Мужчина кричал на мальчика в коляске. Потом он ударил ребенка по губам так сильно, что коляска вместе с малышом перевернулась набок. Ребенок упал в нескольких сантиметрах от огромного камня. Девочка, которая была рядом, ревела», — пишет Е1.RU. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-группу УМВД города. Там пообещали проверить данную информацию. «Правоохранители просят граждан, ставших очевидцами правонарушений, сообщать о них в органы внутренних дел. Это необходимо для оперативного реагирования на происшествия и привлечения к ответственности их участников», — ответили в ведомстве. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге уроженец Нижнего Тагила избил 12-летнего школьника. У мальчика случился разрыв селезенки. Предположительно, причиной побоев стало то, что парень вместе с друзями издевался над мужчиной.