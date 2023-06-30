Фестиваль «Тайны горы Крестовой» в Губахе прервали из-за ливня. Видео

01 июля 2023 в 23:27 Размер текста - 17 +

Ландшафтный фестиваль в Губахе продлится до 5 июля. Фото: Сергей Русанов © URA.RU Ливень помешал проведению ландшафтного фестиваля «Тайны горы Крестовой» в Губахе (Пермский край). Организаторы в день открытия приняли решение о завершении культурной программы и запустили праздничный салют на час раньше, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Успели показать первую часть программы фестиваля, полностью фрагменты из балета „Гаянэ“ Пермского театра оперы и балета, после чего пошел ливень, и на сцене находится стало опасно. Организаторы успели вручить диплом пермским театралам, которые на протяжении 12 лет помогают в организации и проведении фестиваля „Тайны горы крестовой“. Салют запустили раньше», — пояснил корреспондент информационного агентства. Ранее сообщалось, что на открытии помимо «Гаянэ» впервые будет представлен эскиз балета «Каменный цветок» и фрагменты постановки «Анюта». Также отмечалось, что одним из главных нововведений станет живое выступление оркестра Пермского оперного театра. Фестиваль завершится 5 июля. Также 1 июля в Губахе был проведен V Международный Форум «Экономика добра», собравший представителей малого и среднего бизнеса региона. Предприниматели и аналитики обсудили актуальные проблемы экономики и стратегии развития, нацеленные на повышение эффективности. Встреча проводилась в смешанном формате, включающем онлайн-дискуссии. Жителям и гостям региона предлагали отправиться на открытие XII театрального ландшафтного фестиваля «Тайны горы Крестовой». Автобусные туры были запланированы на первое и второе числа месяца. Среди участников были заявлены театры из Перми, Губахи, Лысьвы, Челябинска, Воронежа, Москвы и Еревана. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ливень помешал проведению ландшафтного фестиваля «Тайны горы Крестовой» в Губахе (Пермский край). Организаторы в день открытия приняли решение о завершении культурной программы и запустили праздничный салют на час раньше, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Успели показать первую часть программы фестиваля, полностью фрагменты из балета „Гаянэ“ Пермского театра оперы и балета, после чего пошел ливень, и на сцене находится стало опасно. Организаторы успели вручить диплом пермским театралам, которые на протяжении 12 лет помогают в организации и проведении фестиваля „Тайны горы крестовой“. Салют запустили раньше», — пояснил корреспондент информационного агентства. Ранее сообщалось, что на открытии помимо «Гаянэ» впервые будет представлен эскиз балета «Каменный цветок» и фрагменты постановки «Анюта». Также отмечалось, что одним из главных нововведений станет живое выступление оркестра Пермского оперного театра. Фестиваль завершится 5 июля. Также 1 июля в Губахе был проведен V Международный Форум «Экономика добра», собравший представителей малого и среднего бизнеса региона. Предприниматели и аналитики обсудили актуальные проблемы экономики и стратегии развития, нацеленные на повышение эффективности. Встреча проводилась в смешанном формате, включающем онлайн-дискуссии. Жителям и гостям региона предлагали отправиться на открытие XII театрального ландшафтного фестиваля «Тайны горы Крестовой». Автобусные туры были запланированы на первое и второе числа месяца. Среди участников были заявлены театры из Перми, Губахи, Лысьвы, Челябинска, Воронежа, Москвы и Еревана.