Муж опекунши убитого Далера Бобиева пожаловался на угрозы

03 июля 2023 в 19:58 Размер текста - 17 +

Прощание с Далером Бобиевым намечено на 5 июля Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Александр — муж опекунши убитого Далера Бобиева Вероники Наумовой — заявил, что получает угрозы в соцсетях. На днях мужчина вернулся в Екатеринбург с фронта и уверяет, что не знал о гибели мальчика. «Даже люди, которые никакого отношения не имеют к этому, пишут, звонят, угрожают. Откуда они берут телефоны, непонятно. Соседям угрожают тоже. Обо всем этом я говорил в полиции», — цитирует Александра Е1.ru. Также он сказал, что намерен забрать детей из реабилитационных центров — но только родных двух дочек и сына. «Я не смогу их [опекаемых] забрать. Во-первых, я сомневаюсь, что потяну их. Во-вторых, кто мне их отдаст, такая шумиха сейчас», — объяснил Александр. О пропаже шестилетнего Далера Бобиева его опекунша сообщила 26 июня. Мальчика искали три дня. В ночь на 29 июня тело Далера нашли в сумке в гараже, после чего стало понятно, что умер он еще несколько месяцев назад (предполагаемая точная дата — 3 декабря). Наумову поместили в СИЗО. Сестра Далера, молчавшая все это время, рассказала, что Наумова избила ребенка за то, что он съел виноград. В ванной, куда Далера отправили мыться, он якобы сполз по стенке, потерял сознание и умер. Александру, когда он в марте приезжал в отпуск, было сказано, что мальчик у подруги.

Александр — муж опекунши убитого Далера Бобиева Вероники Наумовой — заявил, что получает угрозы в соцсетях. На днях мужчина вернулся в Екатеринбург с фронта и уверяет, что не знал о гибели мальчика. «Даже люди, которые никакого отношения не имеют к этому, пишут, звонят, угрожают. Откуда они берут телефоны, непонятно. Соседям угрожают тоже. Обо всем этом я говорил в полиции», — цитирует Александра Е1.ru. Также он сказал, что намерен забрать детей из реабилитационных центров — но только родных двух дочек и сына. «Я не смогу их [опекаемых] забрать. Во-первых, я сомневаюсь, что потяну их. Во-вторых, кто мне их отдаст, такая шумиха сейчас», — объяснил Александр. О пропаже шестилетнего Далера Бобиева его опекунша сообщила 26 июня. Мальчика искали три дня. В ночь на 29 июня тело Далера нашли в сумке в гараже, после чего стало понятно, что умер он еще несколько месяцев назад (предполагаемая точная дата — 3 декабря). Наумову поместили в СИЗО. Сестра Далера, молчавшая все это время, рассказала, что Наумова избила ребенка за то, что он съел виноград. В ванной, куда Далера отправили мыться, он якобы сполз по стенке, потерял сознание и умер. Александру, когда он в марте приезжал в отпуск, было сказано, что мальчик у подруги.