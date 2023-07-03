Челябинец перевел семь миллионов рублей мошенникам, представившимся силовиками

04 июля 2023 в 10:55 Размер текста - 17 +

Мужчина перевел мошенникам семь миллионов рублей, два из которых взял в кредит Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Житель Челябинска перевел семь миллионов рублей мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Два миллиона из суммы он взял в кредит, URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «За десять дней мужчина снял более пяти миллионов рублей, а также оформил кредит на два миллиона. Мошенник представился сотрудником правоохранительных органов и заверил, что деньги необходимо положить на безопасный счет. Мужчина перевел всю сумму по указанным реквизитам», — рассказали в ведомстве. Мошенник объяснил 58-летнему мужчине: чтобы сохранить сбережения, их необходимо снять как можно быстрее и положить на резервный счет. Обращаться в банк при этом нельзя: там проходит проверка работников, о которой никому нельзя рассказывать. Вскоре мужчине позвонил «финансовый координатор» и сообщил адрес нужного банкомата. В отделе «Металлургический» УМВД по Челябинску возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Полиция проводит мероприятия по раскрытию преступления и задержанию подозреваемых.

Житель Челябинска перевел семь миллионов рублей мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Два миллиона из суммы он взял в кредит, URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «За десять дней мужчина снял более пяти миллионов рублей, а также оформил кредит на два миллиона. Мошенник представился сотрудником правоохранительных органов и заверил, что деньги необходимо положить на безопасный счет. Мужчина перевел всю сумму по указанным реквизитам», — рассказали в ведомстве. Мошенник объяснил 58-летнему мужчине: чтобы сохранить сбережения, их необходимо снять как можно быстрее и положить на резервный счет. Обращаться в банк при этом нельзя: там проходит проверка работников, о которой никому нельзя рассказывать. Вскоре мужчине позвонил «финансовый координатор» и сообщил адрес нужного банкомата. В отделе «Металлургический» УМВД по Челябинску возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Полиция проводит мероприятия по раскрытию преступления и задержанию подозреваемых.