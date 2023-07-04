04 июля 2023

Партия «Яблоко» примет участие в выборах в думе пермского города

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция партии "Гражданская платформа" по выходу с предвыборной гонки в ЕГД. Екатеринбург, флажок, партия яблоко, предвыборная агитация
Ранее лидер «Яблока» планировала идти на выборы самовыдвиженцем Фото:

Руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Ольга Колоколова в Пермском крае будет участвовать в выборах в городскую думу Краснокамска. Политик планирует выдвигаться от своей партии.

«Руководитель регионального отделения партии „Яблоко“ Ольга Колоколова примет участие в выборах в думу Краснокамского городского округа», — сообщает «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на свои источники. Выборы в городскую думу пройдут с 8 по 10 сентября по 20 одномандатным округам.

Ольга Колоколова подтвердила URA.RU, что планирует принимать участие в выборах. Она заявила, что вариант с самовыдвижением никогда не рассматривался, поскольку ей, как члену высшего бюро «Яблока», разрешено выдвигаться только от партии.

Ранее источники URA.RU сообщали о намерении Колоколовой пойти на выборы в городскую думу Краснокамска в качестве самовыдвиженца. Источники сообщали, что такое вариант участия на выборах ей согласовали краевые власти.

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Руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Ольга Колоколова в Пермском крае будет участвовать в выборах в городскую думу Краснокамска. Политик планирует выдвигаться от своей партии. «Руководитель регионального отделения партии „Яблоко“ Ольга Колоколова примет участие в выборах в думу Краснокамского городского округа», — сообщает «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на свои источники. Выборы в городскую думу пройдут с 8 по 10 сентября по 20 одномандатным округам. Ольга Колоколова подтвердила URA.RU, что планирует принимать участие в выборах. Она заявила, что вариант с самовыдвижением никогда не рассматривался, поскольку ей, как члену высшего бюро «Яблока», разрешено выдвигаться только от партии. Ранее источники URA.RU сообщали о намерении Колоколовой пойти на выборы в городскую думу Краснокамска в качестве самовыдвиженца. Источники сообщали, что такое вариант участия на выборах ей согласовали краевые власти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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