Партия «Яблоко» примет участие в выборах в думе пермского города

Руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Ольга Колоколова в Пермском крае будет участвовать в выборах в городскую думу Краснокамска. Политик планирует выдвигаться от своей партии.
«Руководитель регионального отделения партии „Яблоко“ Ольга Колоколова примет участие в выборах в думу Краснокамского городского округа», — сообщает «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на свои источники. Выборы в городскую думу пройдут с 8 по 10 сентября по 20 одномандатным округам.
Ольга Колоколова подтвердила URA.RU, что планирует принимать участие в выборах. Она заявила, что вариант с самовыдвижением никогда не рассматривался, поскольку ей, как члену высшего бюро «Яблока», разрешено выдвигаться только от партии.
Ранее источники URA.RU сообщали о намерении Колоколовой пойти на выборы в городскую думу Краснокамска в качестве самовыдвиженца. Источники сообщали, что такое вариант участия на выборах ей согласовали краевые власти.
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