05 июля 2023
04 июля 2023

«Связной» набирает работников в ХМАО, несмотря на закрытые магазины. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Годовое собрание СОСПП. Екатеринбург, кушнарев алексей, связной
«Связной» ищет работников в ХМАО Фото:

Сеть бытовой техники «Связной» набирает на работу сотрудников в городах Ханты-Мансийского автономного округа. Ранее магазины ритейлера в Югре начали закрываться.

«Продавец-консультант в городе Сургуте. Зарплата от 69 тысяч рублей. ООО „Сеть Связной“. График работы: полный рабочий день», — говорится в объявлении портала «Работа России». Похожее объявление также сегодня было опубликовано для жителей Нягани.

URA.RU направило запрос в пресс-центр компании с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Сейчас, согласно информации на сайте «Связного», в Югре работающих магазинов нет.

Ранее представители югорских торговых центров, где находились магазины ритейлера, сообщили URA.RU, что точки «Связного» перестали работать. А до этого сеть бытовой техники заявила о банкротстве.

«Связной» ищет в Сургуте продавцов-консультантов
«Связной» ищет в Сургуте продавцов-консультантов
Фото:

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Сеть бытовой техники «Связной» набирает на работу сотрудников в городах Ханты-Мансийского автономного округа. Ранее магазины ритейлера в Югре начали закрываться. «Продавец-консультант в городе Сургуте. Зарплата от 69 тысяч рублей. ООО „Сеть Связной“. График работы: полный рабочий день», — говорится в объявлении портала «Работа России». Похожее объявление также сегодня было опубликовано для жителей Нягани. URA.RU направило запрос в пресс-центр компании с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Сейчас, согласно информации на сайте «Связного», в Югре работающих магазинов нет. Ранее представители югорских торговых центров, где находились магазины ритейлера, сообщили URA.RU, что точки «Связного» перестали работать. А до этого сеть бытовой техники заявила о банкротстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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