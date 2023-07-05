Сеть бытовой техники «Связной» набирает на работу сотрудников в городах Ханты-Мансийского автономного округа. Ранее магазины ритейлера в Югре начали закрываться.
«Продавец-консультант в городе Сургуте. Зарплата от 69 тысяч рублей. ООО „Сеть Связной“. График работы: полный рабочий день», — говорится в объявлении портала «Работа России». Похожее объявление также сегодня было опубликовано для жителей Нягани.
URA.RU направило запрос в пресс-центр компании с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Сейчас, согласно информации на сайте «Связного», в Югре работающих магазинов нет.
Ранее представители югорских торговых центров, где находились магазины ритейлера, сообщили URA.RU, что точки «Связного» перестали работать. А до этого сеть бытовой техники заявила о банкротстве.
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