«Связной» набирает работников в ХМАО, несмотря на закрытые магазины. Скрин

06 июля 2023 в 13:41 Размер текста - 17 +

«Связной» ищет работников в ХМАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сеть бытовой техники «Связной» набирает на работу сотрудников в городах Ханты-Мансийского автономного округа. Ранее магазины ритейлера в Югре начали закрываться. «Продавец-консультант в городе Сургуте. Зарплата от 69 тысяч рублей. ООО „Сеть Связной“. График работы: полный рабочий день», — говорится в объявлении портала «Работа России». Похожее объявление также сегодня было опубликовано для жителей Нягани. URA.RU направило запрос в пресс-центр компании с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Сейчас, согласно информации на сайте «Связного», в Югре работающих магазинов нет. Ранее представители югорских торговых центров, где находились магазины ритейлера, сообщили URA.RU, что точки «Связного» перестали работать. А до этого сеть бытовой техники заявила о банкротстве. «Связной» ищет в Сургуте продавцов-консультантов Фото: скрин сайта «Работа России

Сеть бытовой техники «Связной» набирает на работу сотрудников в городах Ханты-Мансийского автономного округа. Ранее магазины ритейлера в Югре начали закрываться. «Продавец-консультант в городе Сургуте. Зарплата от 69 тысяч рублей. ООО „Сеть Связной“. График работы: полный рабочий день», — говорится в объявлении портала «Работа России». Похожее объявление также сегодня было опубликовано для жителей Нягани. URA.RU направило запрос в пресс-центр компании с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Сейчас, согласно информации на сайте «Связного», в Югре работающих магазинов нет. Ранее представители югорских торговых центров, где находились магазины ритейлера, сообщили URA.RU, что точки «Связного» перестали работать. А до этого сеть бытовой техники заявила о банкротстве.