Глава Челябинска проверила готовность школ и детсада к новому учебному году. Видео, фото

Котовой показали результаты подготовки двух школ и детсада в Ленинском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Челябинска Наталья Котова 6 июня проинспектировала готовность школ и детского сада к новому учебному. Она проверила ход работ и оценила результаты подготовки в образовательных учреждениях Ленинского района, передает корреспондент URA.RU.

«В общем-то здесь не очень утешительное состояние здания было, потому что заделали все внутренние швы. Школа №99 требовала очень больших восстановительных дополнительных работ», — пояснила Котовой глава комитета по образованию Светлана Портье.

По словам Портье, в школе № 99 в ближайшее время появится настоящее спортивное ядро. Подрядчик уже подготовил основание под волейбольную и баскетбольную площадки. Возле школы также установят турники, скамьи, рукоходы и полосу препятствий. В 2024 году на территории обновят стадион и сделают беговые дорожки. В школе № 108 основательно отремонтировали футбольное поле.

Также в детском саду № 64 недавно установили систему контроля входа, смонтировали видеонаблюдение, отремонтировали пожарную сигнализацию, обновили музыкальный зал и мебель в группах. В ближайшее время отремонтируют эвакуационные уличные лестницы.

В целом в Челябинске на подготовку учебных учреждений к новому учебному году направят около 210 миллионов рублей. Часть работ проведут в рамках программы «Инициативное бюджетирование».

Глава Челябинска проверила ход работ и оценила результаты подготовки в образовательных учреждениях Ленинского района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В школе № 108 капитально отремонтировали футбольное поле: сделали покрытие из искусственной травы с разметкой и новыми воротами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В детском саду № 64 недавно установили систему контроля входа, смонтировали видеонаблюдение, отремонтировали пожарную сигнализацию, обновили музыкальный зал и мебель в группах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 2024 году на территории школы №99 обновят стадион и сделают беговые дорожки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU