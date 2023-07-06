Глава Челябинска проверила готовность школ и детсада к новому учебному году. Фото, видео

Глава Челябинска проверила готовность школ и детсада к новому учебному году. Видео, фото
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Наталья Котова на выездном совещании по подготовке образовательных учреждений к учебному году. Челябинск, портье светлана, котова наталья
Котовой показали результаты подготовки двух школ и детсада в Ленинском районе Фото:

Мэр Челябинска Наталья Котова 6 июня проинспектировала готовность школ и детского сада к новому учебному. Она проверила ход работ и оценила результаты подготовки в образовательных учреждениях Ленинского района, передает корреспондент URA.RU.

«В общем-то здесь не очень утешительное состояние здания было, потому что заделали все внутренние швы. Школа №99 требовала очень больших восстановительных дополнительных работ», — пояснила Котовой глава комитета по образованию Светлана Портье.

По словам Портье, в школе № 99 в ближайшее время появится настоящее спортивное ядро. Подрядчик уже подготовил основание под волейбольную и баскетбольную площадки. Возле школы также установят турники, скамьи, рукоходы и полосу препятствий. В 2024 году на территории обновят стадион и сделают беговые дорожки. В школе № 108 основательно отремонтировали футбольное поле.

Также в детском саду № 64 недавно установили систему контроля входа, смонтировали видеонаблюдение, отремонтировали пожарную сигнализацию, обновили музыкальный зал и мебель в группах. В ближайшее время отремонтируют эвакуационные уличные лестницы.

В целом в Челябинске на подготовку учебных учреждений к новому учебному году направят около 210 миллионов рублей. Часть работ проведут в рамках программы «Инициативное бюджетирование».

Наталья Котова на выездном совещании по подготовке образовательных учреждений к учебному году. Челябинск
Глава Челябинска проверила ход работ и оценила результаты подготовки в образовательных учреждениях Ленинского района
Фото:
Наталья Котова на выездном совещании по подготовке образовательных учреждений к учебному году. Челябинск
В школе № 108 капитально отремонтировали футбольное поле: сделали покрытие из искусственной травы с разметкой и новыми воротами
Фото:
Наталья Котова на выездном совещании по подготовке образовательных учреждений к учебному году. Челябинск
В детском саду № 64 недавно установили систему контроля входа, смонтировали видеонаблюдение, отремонтировали пожарную сигнализацию, обновили музыкальный зал и мебель в группах
Фото:
Наталья Котова на выездном совещании по подготовке образовательных учреждений к учебному году. Челябинск
В 2024 году на территории школы №99 обновят стадион и сделают беговые дорожки
Фото:
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Мэр Челябинска Наталья Котова 6 июня проинспектировала готовность школ и детского сада к новому учебному. Она проверила ход работ и оценила результаты подготовки в образовательных учреждениях Ленинского района, передает корреспондент URA.RU. «В общем-то здесь не очень утешительное состояние здания было, потому что заделали все внутренние швы. Школа №99 требовала очень больших восстановительных дополнительных работ», — пояснила Котовой глава комитета по образованию Светлана Портье. По словам Портье, в школе № 99 в ближайшее время появится настоящее спортивное ядро. Подрядчик уже подготовил основание под волейбольную и баскетбольную площадки. Возле школы также установят турники, скамьи, рукоходы и полосу препятствий. В 2024 году на территории обновят стадион и сделают беговые дорожки. В школе № 108 основательно отремонтировали футбольное поле. Также в детском саду № 64 недавно установили систему контроля входа, смонтировали видеонаблюдение, отремонтировали пожарную сигнализацию, обновили музыкальный зал и мебель в группах. В ближайшее время отремонтируют эвакуационные уличные лестницы. В целом в Челябинске на подготовку учебных учреждений к новому учебному году направят около 210 миллионов рублей. Часть работ проведут в рамках программы «Инициативное бюджетирование».
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© Служба новостей «URA.RU»
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