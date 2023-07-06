Алексей и Ирина Текслеры вместе пришли поздравить челябинские семьи Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга Ирина вручили награды и подарки 13 семьям, прожившим вместе более 25 лет. Церемония была приурочена ко Дню любви, семьи и верности, сообщили 6 июля URA.RU в пресс-службе регионального правительства.

«В честь святых Петра и Февронии в России учреждена медаль „За любовь и верность“. Сегодня Алексей Текслер вручил памятные медали 13 супружеским парам Челябинской области. Также в торжественной церемонии приняли участие супруга губернатора Ирина Текслер и руководитель социального отдела Челябинской епархии иерей Павел Курбатов», — пояснили в пресс-службе.

Самой молодой паре — 41 год. Но есть и супруги, которые прожили вместе 57 лет. Также награжденные получили грамоты за достойную историю семейного союза и сохранение духовно-нравственных семейных традиций и памятные подарки от Челябинской епархии.

Еще 62 медали передадут в города и районы для вручения на торжественных мероприятиях. Такими наградами отмечены уже 770 семей.

В 2022 году президент Владимир Путин присвоил Дню семьи, любви и верности, который отмечается с 2008 года, статус государственного праздника. На эту дату в Челябинской области запланированы торжественные бракосочетания в отделах ЗАГС и на дополнительных площадках.

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области