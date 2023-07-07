Солдаты ВСУ заставили батюшку ложкой копать себе могилу

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Червишевское кладбище. Тюмень, лопата, яма, могила, кладбище
Батюшку заставили самому себе копать могилу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Донбассе представители ВСУ заставили батюшку ложкой копать себе могилу. Об этом рассказал внештатный епископ Гедеон Макаровский.

«В Донбассе батюшку, которого, когда российская армия отошла, и пришли фашисты, их ведь даже украинцами не назовешь, заставили ложкой копать себе могилу!», — сказал Макаровский в интервью РИА Новости. Епископ отметил, что помимо издевок над священнослужителями, их убивали и обливали серной кислотой. «И все эти бесчеловечные преступления были с одобрения киевской власти, а некоторые — по их указанию», — заявил Гедеон.

В апреле боец ВСУ пытался напасть на священника Русской православной церкви из-за отказа взять в руки украинский флаг. Украинский военный требовал от священника взять флаг Украины и разговаривать на украинском языке, после чего перешел на оскорбления.

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В Донбассе представители ВСУ заставили батюшку ложкой копать себе могилу. Об этом рассказал внештатный епископ Гедеон Макаровский. «В Донбассе батюшку, которого, когда российская армия отошла, и пришли фашисты, их ведь даже украинцами не назовешь, заставили ложкой копать себе могилу!», — сказал Макаровский в интервью РИА Новости. Епископ отметил, что помимо издевок над священнослужителями, их убивали и обливали серной кислотой. «И все эти бесчеловечные преступления были с одобрения киевской власти, а некоторые — по их указанию», — заявил Гедеон. В апреле боец ВСУ пытался напасть на священника Русской православной церкви из-за отказа взять в руки украинский флаг. Украинский военный требовал от священника взять флаг Украины и разговаривать на украинском языке, после чего перешел на оскорбления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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