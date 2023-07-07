Солдаты ВСУ заставили батюшку ложкой копать себе могилу

07 июля 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

Батюшку заставили самому себе копать могилу Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Донбассе представители ВСУ заставили батюшку ложкой копать себе могилу. Об этом рассказал внештатный епископ Гедеон Макаровский. «В Донбассе батюшку, которого, когда российская армия отошла, и пришли фашисты, их ведь даже украинцами не назовешь, заставили ложкой копать себе могилу!», — сказал Макаровский в интервью РИА Новости. Епископ отметил, что помимо издевок над священнослужителями, их убивали и обливали серной кислотой. «И все эти бесчеловечные преступления были с одобрения киевской власти, а некоторые — по их указанию», — заявил Гедеон. В апреле боец ВСУ пытался напасть на священника Русской православной церкви из-за отказа взять в руки украинский флаг. Украинский военный требовал от священника взять флаг Украины и разговаривать на украинском языке, после чего перешел на оскорбления.

В Донбассе представители ВСУ заставили батюшку ложкой копать себе могилу. Об этом рассказал внештатный епископ Гедеон Макаровский. «В Донбассе батюшку, которого, когда российская армия отошла, и пришли фашисты, их ведь даже украинцами не назовешь, заставили ложкой копать себе могилу!», — сказал Макаровский в интервью РИА Новости. Епископ отметил, что помимо издевок над священнослужителями, их убивали и обливали серной кислотой. «И все эти бесчеловечные преступления были с одобрения киевской власти, а некоторые — по их указанию», — заявил Гедеон. В апреле боец ВСУ пытался напасть на священника Русской православной церкви из-за отказа взять в руки украинский флаг. Украинский военный требовал от священника взять флаг Украины и разговаривать на украинском языке, после чего перешел на оскорбления.