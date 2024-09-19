Боевик ВСУ признался в убийстве пленных российских солдат вслепую: карта СВО на Украине на 19 сентября

Военный ВСУ стрельбой из кустов убил трех пленных бойцов РФ по приказу командира

19 сентября 2024 в 13:37 Размер текста - 17 +

Сдавшийся украинский боевик Гусак виновен в смерти трех пленных российских солдат Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сдавшийся в плен украинский военнослужащий Александр Гусак убил трех пленных российских солдат. По его словам, он застрелил их по приказу командира. Он отметил, что после получения приказа ушел на свою позицию и оттуда через кусты открыл по ним огонь. Ход военных действий и карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU. Условные обозначения на карте Инфографика URA.RU Убийство российских военных Сдавшийся в плен украинский боевик Александр Гусак рассказал о расстреле трех пленных российских солдат. По его словам, приказ о расстреле ему отдал командир взвода, где числился Гусак, после отказа выполнить приказ, мужчина был вынужден стрелять из-за угрозы собственной жизни. Херсонское направление Украинские войска нанесли 45 артиллерийских ударов по населенным пунктам Херсонской области. В результате обстрелов пострадали 10 населенных пунктов. Среди них: Алешки, Великая Лепетиха, Каховка, Горностаевка, Каиры, Князе-Григоровка, Малая Лепетиха, Пролетарка, Новая Каховка, Новая Маячка. Авдеевское направление ВС РФ захватили укрепрайон Вооруженных сил Украины в ходе наступления на авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. С помощью информации от разведывательных дронов и ударов по живой силе противника военнослужащие группировки войск «Центр» обеспечили плацдарм для дальнейших действий. Командир разведывательного взвода под позывным «Агрессор» заявил о важности захваченных территорий для продвижения войск. Он отметил, что противник был готов к обороне и имел мощные огневые позиции. Курское направление Су-25 уничтожили живую силу и бронетехнику ВСУ Экипажи самолетов Су-25 нанесли удары по скоплениям живой силы и бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. Удары наносились с использованием неуправляемых авиационных ракет. Об этом сообщили в оборонном ведомстве РФ. В результате операции все указанные цели были уничтожены. Экипажи истребителей по завершении миссии благополучно вернулись на аэродром вылета. Уничтожен склад с боеприпасами ВСУ Артиллеристы-десантники группировки войск «Север» ликвидировали пехоту ВСУ и уничтожили и полевой склад противника в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Удар по подразделению украинских военных нанес расчет гаубицы Д-20. Максимальное поражение живой силе противника удалось нанести благодаря атаке с помощью осколочно-фугасных боеприпасов калибра 152 мм. Освобождение населенных пунктов ВС РФ взяли под контроль несколько сел в Суджанском районе Курской области. По словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, российские войска вытеснили ВСУ из Дарьино и Николаево-Дарьино. Северское направление Артиллерийский расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины на северском направлении. Об этом сообщили в Министерстве бороны РФ. Там же отметили, что данная атака упростила задачу российским штурмовым подразделениям. Купянское направление ВС РФ за сутки смогли нанести около 100 ударов по подразделениям украинских военных, которые дислоцировались под Купянском Харьковской области. Как отметил военный эксперт Андрей Марочко, российские военные начали целенаправленно ликвидировать тылы противника. Большая большая часть ударов пришлась на подразделения ВСУ, находящиеся на левом берегу реки Оскол и правом берегу Оскольского водохранилища. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сдавшийся в плен украинский военнослужащий Александр Гусак убил трех пленных российских солдат. По его словам, он застрелил их по приказу командира. Он отметил, что после получения приказа ушел на свою позицию и оттуда через кусты открыл по ним огонь. Ход военных действий и карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU. Сдавшийся в плен украинский боевик Александр Гусак рассказал о расстреле трех пленных российских солдат. По его словам, приказ о расстреле ему отдал командир взвода, где числился Гусак, после отказа выполнить приказ, мужчина был вынужден стрелять из-за угрозы собственной жизни. Украинские войска нанесли 45 артиллерийских ударов по населенным пунктам Херсонской области. В результате обстрелов пострадали 10 населенных пунктов. Среди них: Алешки, Великая Лепетиха, Каховка, Горностаевка, Каиры, Князе-Григоровка, Малая Лепетиха, Пролетарка, Новая Каховка, Новая Маячка. ВС РФ захватили укрепрайон Вооруженных сил Украины в ходе наступления на авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. С помощью информации от разведывательных дронов и ударов по живой силе противника военнослужащие группировки войск «Центр» обеспечили плацдарм для дальнейших действий. Командир разведывательного взвода под позывным «Агрессор» заявил о важности захваченных территорий для продвижения войск. Он отметил, что противник был готов к обороне и имел мощные огневые позиции. Экипажи самолетов Су-25 нанесли удары по скоплениям живой силы и бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. Удары наносились с использованием неуправляемых авиационных ракет. Об этом сообщили в оборонном ведомстве РФ. В результате операции все указанные цели были уничтожены. Экипажи истребителей по завершении миссии благополучно вернулись на аэродром вылета. Артиллеристы-десантники группировки войск «Север» ликвидировали пехоту ВСУ и уничтожили и полевой склад противника в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Удар по подразделению украинских военных нанес расчет гаубицы Д-20. Максимальное поражение живой силе противника удалось нанести благодаря атаке с помощью осколочно-фугасных боеприпасов калибра 152 мм. ВС РФ взяли под контроль несколько сел в Суджанском районе Курской области. По словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, российские войска вытеснили ВСУ из Дарьино и Николаево-Дарьино. Артиллерийский расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины на северском направлении. Об этом сообщили в Министерстве бороны РФ. Там же отметили, что данная атака упростила задачу российским штурмовым подразделениям. ВС РФ за сутки смогли нанести около 100 ударов по подразделениям украинских военных, которые дислоцировались под Купянском Харьковской области. Как отметил военный эксперт Андрей Марочко, российские военные начали целенаправленно ликвидировать тылы противника. Большая большая часть ударов пришлась на подразделения ВСУ, находящиеся на левом берегу реки Оскол и правом берегу Оскольского водохранилища.