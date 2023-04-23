Боец ВСУ пытался напасть на священника РПЦ из-за украинского флага. Видео

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Украинский военный оскорбил священнослужителя Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский военнослужащий попытался напасть на священника Русской православной церкви из-за отказа священнослужителя взять в руки флаг Украины и общаться на украинском языке. Об этом сообщается в telegram-канале Russia Today.

«В Киево-Печерской лавре мужчина в военной форме пристал к священнику Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) и кричал на него, заставляя взять в руки украинский флаг», — сообщается в telegram-канале Russia Today. На видео украинский военный требует от священнослужителя взять флаг Украины и разговаривать на украинском языке, а после переходит на оскорбления.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины проводила обыски в храмах по всей стране, в том числе и в Киево-Печерской лавре в Киеве. В их результате нескольким служащим церквей были предъявлены обвинения в госизмене. А 1 декабря прошлого года Зеленский ввел в действие запрет на Украине любых религиозных организаций, связанных с Россией.

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Украинский военнослужащий попытался напасть на священника Русской православной церкви из-за отказа священнослужителя взять в руки флаг Украины и общаться на украинском языке. Об этом сообщается в telegram-канале Russia Today. «В Киево-Печерской лавре мужчина в военной форме пристал к священнику Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) и кричал на него, заставляя взять в руки украинский флаг», — сообщается в telegram-канале Russia Today. На видео украинский военный требует от священнослужителя взять флаг Украины и разговаривать на украинском языке, а после переходит на оскорбления. Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины проводила обыски в храмах по всей стране, в том числе и в Киево-Печерской лавре в Киеве. В их результате нескольким служащим церквей были предъявлены обвинения в госизмене. А 1 декабря прошлого года Зеленский ввел в действие запрет на Украине любых религиозных организаций, связанных с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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