Боец ВСУ пытался напасть на священника РПЦ из-за украинского флага. Видео

23 апреля 2023 в 14:29 Размер текста - 17 +

Украинский военный оскорбил священнослужителя Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский военнослужащий попытался напасть на священника Русской православной церкви из-за отказа священнослужителя взять в руки флаг Украины и общаться на украинском языке. Об этом сообщается в telegram-канале Russia Today. «В Киево-Печерской лавре мужчина в военной форме пристал к священнику Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) и кричал на него, заставляя взять в руки украинский флаг», — сообщается в telegram-канале Russia Today. На видео украинский военный требует от священнослужителя взять флаг Украины и разговаривать на украинском языке, а после переходит на оскорбления. Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины проводила обыски в храмах по всей стране, в том числе и в Киево-Печерской лавре в Киеве. В их результате нескольким служащим церквей были предъявлены обвинения в госизмене. А 1 декабря прошлого года Зеленский ввел в действие запрет на Украине любых религиозных организаций, связанных с Россией.

Украинский военнослужащий попытался напасть на священника Русской православной церкви из-за отказа священнослужителя взять в руки флаг Украины и общаться на украинском языке. Об этом сообщается в telegram-канале Russia Today. «В Киево-Печерской лавре мужчина в военной форме пристал к священнику Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) и кричал на него, заставляя взять в руки украинский флаг», — сообщается в telegram-канале Russia Today. На видео украинский военный требует от священнослужителя взять флаг Украины и разговаривать на украинском языке, а после переходит на оскорбления. Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины проводила обыски в храмах по всей стране, в том числе и в Киево-Печерской лавре в Киеве. В их результате нескольким служащим церквей были предъявлены обвинения в госизмене. А 1 декабря прошлого года Зеленский ввел в действие запрет на Украине любых религиозных организаций, связанных с Россией.