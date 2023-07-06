В Екатеринбурге провели первое танцевальное шоу тракторов BELARUS. Повторно необычный танец машин в кокошниках и шляпах можно будет посмотреть 9 июля. Об этом сообщает департамент информполитики.
«Вряд ли вы сегодня увидите что-то более милое! Трактора BELARUS нарядились в шляпы и кокошники и танцуют на ярмарке-фестивале белорусских товаров „От всего сердца“», — рассказывают представители свердловского правительства. Шоу тракторов зрители смогут увидеть и 9 июля в 17:25, в этот же день выступит белорусский ансамбль «Песняры».
Ярмарка в честь главных гостей международной выставки «Иннопром» будет проходить рядом с ТРЦ «Мега» с 7 по 11 июля. Гости смогут попробовать национальные блюда и напитки, купить продукты, сувениры, посуду, игрушки, косметику и одежду, посетить мастер-классы по соломоплетению и изготовлению изделий из глины.
Выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Страна-партнер мероприятия в этом году — Белоруссия. Среди статусных гостей — премьер-министр РФ Михаил Мишустин, премьер-министра Беларуси Роман Головченко и его заместитель Петр Пархомчик и другие статусные гости.
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