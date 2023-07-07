В Челябинской области найдено тело утонувшей женщины

08 июля 2023 в 19:18 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, женщина утонула во время купания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинской области нашли тело женщины, которая пропала на берегу пруда Копейский в поселке Бреды. Об этом сообщили в Карталинском пожарно-спасательном гарнизоне. «На берегу пруда Копейский пропала женщина 1983 года рождения. […] Спасатели извлекли тело погибшей из водоема и передали правоохранительным органам», — сообщается на странице гарнизона в соцсети «ВКонтакте». По предварительным данным, женщина утонула во время купания. Обстоятельства происшествия уточняются.

В Челябинской области нашли тело женщины, которая пропала на берегу пруда Копейский в поселке Бреды. Об этом сообщили в Карталинском пожарно-спасательном гарнизоне. «На берегу пруда Копейский пропала женщина 1983 года рождения. […] Спасатели извлекли тело погибшей из водоема и передали правоохранительным органам», — сообщается на странице гарнизона в соцсети «ВКонтакте». По предварительным данным, женщина утонула во время купания. Обстоятельства происшествия уточняются.