07 июля 2023

В Челябинской области найдено тело утонувшей женщины

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарыбление на Верхнесысертском пруду. Свердловская область, верхнесысертский пруд
По предварительным данным, женщина утонула во время купания Фото:

В Челябинской области нашли тело женщины, которая пропала на берегу пруда Копейский в поселке Бреды. Об этом сообщили в Карталинском пожарно-спасательном гарнизоне.

«На берегу пруда Копейский пропала женщина 1983 года рождения. […] Спасатели извлекли тело погибшей из водоема и передали правоохранительным органам», — сообщается на странице гарнизона в соцсети «ВКонтакте».

По предварительным данным, женщина утонула во время купания. Обстоятельства происшествия уточняются.

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В Челябинской области нашли тело женщины, которая пропала на берегу пруда Копейский в поселке Бреды. Об этом сообщили в Карталинском пожарно-спасательном гарнизоне. «На берегу пруда Копейский пропала женщина 1983 года рождения. […] Спасатели извлекли тело погибшей из водоема и передали правоохранительным органам», — сообщается на странице гарнизона в соцсети «ВКонтакте». По предварительным данным, женщина утонула во время купания. Обстоятельства происшествия уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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