В Челябинской области найдено тело утонувшей женщины

По предварительным данным, женщина утонула во время купания
В Челябинской области нашли тело женщины, которая пропала на берегу пруда Копейский в поселке Бреды. Об этом сообщили в Карталинском пожарно-спасательном гарнизоне.
«На берегу пруда Копейский пропала женщина 1983 года рождения. […] Спасатели извлекли тело погибшей из водоема и передали правоохранительным органам», — сообщается на странице гарнизона в соцсети «ВКонтакте».
По предварительным данным, женщина утонула во время купания. Обстоятельства происшествия уточняются.
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