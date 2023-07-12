В сети распространяются фейки о якобы погибших и пострадавших в селе Шайдуриха. Информация не соответствует действительности, заявили в официальном telegram-канале правительства Свердловской области.
«Обращаем внимание, что в сети начала распространяться недостоверная информация о пожаре в Невьянском городском округе. Данные о пострадавших и погибших в огне отсутствуют», — сказано в сообщении канала «Свердловский пул».
Пожаром на данный момент, по сообщениям полиции, уничтожено 40 домов. Они будут восстановлены, заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев. 300 жителей эвакуированы в пункты временного размещения. Вся актуальная информация о ЧП — в отдельном сюжете.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.