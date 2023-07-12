В сети появились фейки о погибших в страшном пожаре в селе Шайдуриха. Скрин

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Пожар на складах. Екатеринбург, пожар, огонь
Чиновники призвали не распространять непроверенную информацию о пожаре Фото:

В сети распространяются фейки о якобы погибших и пострадавших в селе Шайдуриха. Информация не соответствует действительности, заявили в официальном telegram-канале правительства Свердловской области.

«Обращаем внимание, что в сети начала распространяться недостоверная информация о пожаре в Невьянском городском округе. Данные о пострадавших и погибших в огне отсутствуют», — сказано в сообщении канала «Свердловский пул».

Пожаром на данный момент, по сообщениям полиции, уничтожено 40 домов. Они будут восстановлены, заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев. 300 жителей эвакуированы в пункты временного размещения. Вся актуальная информация о ЧП — в отдельном сюжете.

Некоторые издания начали распространять неверную информацию о ситуации в Шайдурихе
Некоторые издания начали распространять неверную информацию о ситуации в Шайдурихе
Фото:

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В сети распространяются фейки о якобы погибших и пострадавших в селе Шайдуриха. Информация не соответствует действительности, заявили в официальном telegram-канале правительства Свердловской области. «Обращаем внимание, что в сети начала распространяться недостоверная информация о пожаре в Невьянском городском округе. Данные о пострадавших и погибших в огне отсутствуют», — сказано в сообщении канала «Свердловский пул». Пожаром на данный момент, по сообщениям полиции, уничтожено 40 домов. Они будут восстановлены, заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев. 300 жителей эвакуированы в пункты временного размещения. Вся актуальная информация о ЧП — в отдельном сюжете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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