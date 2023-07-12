12 июля 2023

От челябинки требуют вернуть пособие на ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Сумма незаконно полученных средств составила 155 тысяч рублей Фото:

От матери двоих детей из Челябинска требуют вернуть пособие на первого ребенка. Денежные средства женщина получала незаконно, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Женщина в течении года получала ежемесячные выплаты на первого ребенка 2022 года рождения. При этом, когда она получала пособие, указала что, этот ребенок единственный. Впоследствии выяснилось, что у нее еще есть ребенок 2006 года рождения.Таким образом, основания для ежемесячной выплаты пособия на первого ребенка отсутствовали», — сообщили в пресс-службе.

Общий размер денежных средств, полученных незаконно, составил более 155 тысяч рублей. Эти деньги женщина должна вернуть. В отношении ее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ, предусматривающей наказание за мошенничество при получении выплат.

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От матери двоих детей из Челябинска требуют вернуть пособие на первого ребенка. Денежные средства женщина получала незаконно, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Женщина в течении года получала ежемесячные выплаты на первого ребенка 2022 года рождения. При этом, когда она получала пособие, указала что, этот ребенок единственный. Впоследствии выяснилось, что у нее еще есть ребенок 2006 года рождения.Таким образом, основания для ежемесячной выплаты пособия на первого ребенка отсутствовали», — сообщили в пресс-службе. Общий размер денежных средств, полученных незаконно, составил более 155 тысяч рублей. Эти деньги женщина должна вернуть. В отношении ее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ, предусматривающей наказание за мошенничество при получении выплат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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