От челябинки требуют вернуть пособие на ребенка

От матери двоих детей из Челябинска требуют вернуть пособие на первого ребенка. Денежные средства женщина получала незаконно, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Женщина в течении года получала ежемесячные выплаты на первого ребенка 2022 года рождения. При этом, когда она получала пособие, указала что, этот ребенок единственный. Впоследствии выяснилось, что у нее еще есть ребенок 2006 года рождения.Таким образом, основания для ежемесячной выплаты пособия на первого ребенка отсутствовали», — сообщили в пресс-службе.
Общий размер денежных средств, полученных незаконно, составил более 155 тысяч рублей. Эти деньги женщина должна вернуть. В отношении ее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ, предусматривающей наказание за мошенничество при получении выплат.
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