От челябинки требуют вернуть пособие на ребенка

13 июля 2023 в 11:52 Размер текста - 17 +

Сумма незаконно полученных средств составила 155 тысяч рублей Фото: Игорь Пантин © URA.RU От матери двоих детей из Челябинска требуют вернуть пособие на первого ребенка. Денежные средства женщина получала незаконно, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Женщина в течении года получала ежемесячные выплаты на первого ребенка 2022 года рождения. При этом, когда она получала пособие, указала что, этот ребенок единственный. Впоследствии выяснилось, что у нее еще есть ребенок 2006 года рождения.Таким образом, основания для ежемесячной выплаты пособия на первого ребенка отсутствовали», — сообщили в пресс-службе. Общий размер денежных средств, полученных незаконно, составил более 155 тысяч рублей. Эти деньги женщина должна вернуть. В отношении ее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ, предусматривающей наказание за мошенничество при получении выплат.

От матери двоих детей из Челябинска требуют вернуть пособие на первого ребенка. Денежные средства женщина получала незаконно, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Женщина в течении года получала ежемесячные выплаты на первого ребенка 2022 года рождения. При этом, когда она получала пособие, указала что, этот ребенок единственный. Впоследствии выяснилось, что у нее еще есть ребенок 2006 года рождения.Таким образом, основания для ежемесячной выплаты пособия на первого ребенка отсутствовали», — сообщили в пресс-службе. Общий размер денежных средств, полученных незаконно, составил более 155 тысяч рублей. Эти деньги женщина должна вернуть. В отношении ее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ, предусматривающей наказание за мошенничество при получении выплат.