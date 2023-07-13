Бастрыкин потребовал доклад после смерти пенсионерки в крупном пожаре в Шайдурихе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о расследовании уголовного дела о крупном пожаре в селе Шайдуриха (Свердловская область), в котором погибла пенсионерка. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
«По данному факту следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье о причинении смерти по неосторожности. Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — сообщили в пресс-службе СКР.
Ранее URA.RU сообщало, что крупный пожар в селе Шайдуриха произошел вечером 12 июля. В результате ЧП сгорело больше 40 домов. При пожаре погибла 71-летняя пенсионерка, ее муж успел спастись, но ему потребовалась медицинская помощь. URA.RU собрало всю информацию о ЧП в один материал.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.