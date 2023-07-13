13 июля 2023

Бастрыкин потребовал доклад после смерти пенсионерки в крупном пожаре в Шайдурихе

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в селе Шайдуриха. Свердловская область, сгоревший дом, сгоревшая машина, пожар в деревне, село шайдуриха
При пожаре в селе Шайдуриха погибла 71-летняя пенсионерка Фото:
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Пожары в Свердловской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о расследовании уголовного дела о крупном пожаре в селе Шайдуриха (Свердловская область), в котором погибла пенсионерка. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«По данному факту следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье о причинении смерти по неосторожности. Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — сообщили в пресс-службе СКР.

Ранее URA.RU сообщало, что крупный пожар в селе Шайдуриха произошел вечером 12 июля. В результате ЧП сгорело больше 40 домов. При пожаре погибла 71-летняя пенсионерка, ее муж успел спастись, но ему потребовалась медицинская помощь. URA.RU собрало всю информацию о ЧП в один материал.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о расследовании уголовного дела о крупном пожаре в селе Шайдуриха (Свердловская область), в котором погибла пенсионерка. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «По данному факту следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье о причинении смерти по неосторожности. Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — сообщили в пресс-службе СКР. Ранее URA.RU сообщало, что крупный пожар в селе Шайдуриха произошел вечером 12 июля. В результате ЧП сгорело больше 40 домов. При пожаре погибла 71-летняя пенсионерка, ее муж успел спастись, но ему потребовалась медицинская помощь. URA.RU собрало всю информацию о ЧП в один материал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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