Бастрыкин потребовал доклад после смерти пенсионерки в крупном пожаре в Шайдурихе

14 июля 2023 в 02:09 Размер текста - 17 +

При пожаре в селе Шайдуриха погибла 71-летняя пенсионерка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о расследовании уголовного дела о крупном пожаре в селе Шайдуриха (Свердловская область), в котором погибла пенсионерка. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «По данному факту следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье о причинении смерти по неосторожности. Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — сообщили в пресс-службе СКР. Ранее URA.RU сообщало, что крупный пожар в селе Шайдуриха произошел вечером 12 июля. В результате ЧП сгорело больше 40 домов. При пожаре погибла 71-летняя пенсионерка, ее муж успел спастись, но ему потребовалась медицинская помощь. URA.RU собрало всю информацию о ЧП в один материал.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о расследовании уголовного дела о крупном пожаре в селе Шайдуриха (Свердловская область), в котором погибла пенсионерка. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «По данному факту следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье о причинении смерти по неосторожности. Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — сообщили в пресс-службе СКР. Ранее URA.RU сообщало, что крупный пожар в селе Шайдуриха произошел вечером 12 июля. В результате ЧП сгорело больше 40 домов. При пожаре погибла 71-летняя пенсионерка, ее муж успел спастись, но ему потребовалась медицинская помощь. URA.RU собрало всю информацию о ЧП в один материал.