Из окна многоэтажки на улице Эскадронная, 31 выпала девушка, рассказал очевидец
В Екатеринбурге из окна высотки на улице Эскадронная, 31 выпала девушка. Информация об этом появилась в соцсети.
«На Эскадронной 31, из окна высотки выпала девушка. Реанимация приехала очень быстро, но спасти девушку уже не удалось», — сообщили в telegram-канале «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». Видео появилось в соцсети днем 16 июля.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. Там пообещали предоставить информацию о происшествии позднее.
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