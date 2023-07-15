В Екатеринбурге из окна высотки выпала девушка. Видео

16 июля 2023 в 14:11 Размер текста - 17 +

Из окна многоэтажки на улице Эскадронная, 31 выпала девушка, рассказал очевидец Фото: Григорий Бергал © URA.RU В Екатеринбурге из окна высотки на улице Эскадронная, 31 выпала девушка. Информация об этом появилась в соцсети. «На Эскадронной 31, из окна высотки выпала девушка. Реанимация приехала очень быстро, но спасти девушку уже не удалось», — сообщили в telegram-канале «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». Видео появилось в соцсети днем 16 июля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. Там пообещали предоставить информацию о происшествии позднее.

В Екатеринбурге из окна высотки на улице Эскадронная, 31 выпала девушка. Информация об этом появилась в соцсети. «На Эскадронной 31, из окна высотки выпала девушка. Реанимация приехала очень быстро, но спасти девушку уже не удалось», — сообщили в telegram-канале «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». Видео появилось в соцсети днем 16 июля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. Там пообещали предоставить информацию о происшествии позднее.