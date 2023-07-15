15 июля 2023

В Екатеринбурге из окна высотки выпала девушка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия атаки БПЛА по адресу Ленинский проспект 92к1. Москва, окна, новостройка
Из окна многоэтажки на улице Эскадронная, 31 выпала девушка, рассказал очевидец Фото:

В Екатеринбурге из окна высотки на улице Эскадронная, 31 выпала девушка. Информация об этом появилась в соцсети.

«На Эскадронной 31, из окна высотки выпала девушка. Реанимация приехала очень быстро, но спасти девушку уже не удалось», — сообщили в telegram-канале «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». Видео появилось в соцсети днем 16 июля.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. Там пообещали предоставить информацию о происшествии позднее.

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В Екатеринбурге из окна высотки на улице Эскадронная, 31 выпала девушка. Информация об этом появилась в соцсети. «На Эскадронной 31, из окна высотки выпала девушка. Реанимация приехала очень быстро, но спасти девушку уже не удалось», — сообщили в telegram-канале «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». Видео появилось в соцсети днем 16 июля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. Там пообещали предоставить информацию о происшествии позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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