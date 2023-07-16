16 июля 2023
15 июля 2023

Свердловчане проведут выставку-продажу в поддержку бойцов на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всероссийская акция железнодорожников «Своих не бросаем!». Челябинск, наклейка, своих не бросаем, ржд, юужд
Мероприятие состоится 21 и 22 июля Фото:

В Новоуткинске (Свердловская область) пройдет выставка-продажа изобразительного искусства. Все вырученные с мероприятия деньги будут направлены на закупку необходимых вещей для военнослужащих, находящихся в зоне проведения спецоперации.

«Дорогие друзья, приглашаем всех на благотворительную выставку-продажу изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Все вырученные средства будут переданы в нашу группу на закупку необходимых вещей для бойцов», — сообщили в группе «Доброе сердце Урала» соцсети «Вконтакте».

Выставка состоится 21 и 22 июля с 14:00 до 21:00 в Центре досуга «Вдохновение». В мероприятии примут участие художники из Новоуткинска, Екатеринбурга и Первоуральска.

Ранее URA.RU сообщало об отправке партии гуманитарной помощи из Екатеринбурга уральцам на СВО. Военнослужащие Екатеринбургского гарнизона получат активные наушники с функцией шумоподавления, защитные наушники на шлемы и квадрокоптеры.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новоуткинске (Свердловская область) пройдет выставка-продажа изобразительного искусства. Все вырученные с мероприятия деньги будут направлены на закупку необходимых вещей для военнослужащих, находящихся в зоне проведения спецоперации. «Дорогие друзья, приглашаем всех на благотворительную выставку-продажу изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Все вырученные средства будут переданы в нашу группу на закупку необходимых вещей для бойцов», — сообщили в группе «Доброе сердце Урала» соцсети «Вконтакте». Выставка состоится 21 и 22 июля с 14:00 до 21:00 в Центре досуга «Вдохновение». В мероприятии примут участие художники из Новоуткинска, Екатеринбурга и Первоуральска. Ранее URA.RU сообщало об отправке партии гуманитарной помощи из Екатеринбурга уральцам на СВО. Военнослужащие Екатеринбургского гарнизона получат активные наушники с функцией шумоподавления, защитные наушники на шлемы и квадрокоптеры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...