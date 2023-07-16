Свердловчане проведут выставку-продажу в поддержку бойцов на СВО

17 июля 2023 в 02:19 Размер текста - 17 +

Мероприятие состоится 21 и 22 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Новоуткинске (Свердловская область) пройдет выставка-продажа изобразительного искусства. Все вырученные с мероприятия деньги будут направлены на закупку необходимых вещей для военнослужащих, находящихся в зоне проведения спецоперации. «Дорогие друзья, приглашаем всех на благотворительную выставку-продажу изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Все вырученные средства будут переданы в нашу группу на закупку необходимых вещей для бойцов», — сообщили в группе «Доброе сердце Урала» соцсети «Вконтакте». Выставка состоится 21 и 22 июля с 14:00 до 21:00 в Центре досуга «Вдохновение». В мероприятии примут участие художники из Новоуткинска, Екатеринбурга и Первоуральска. Ранее URA.RU сообщало об отправке партии гуманитарной помощи из Екатеринбурга уральцам на СВО. Военнослужащие Екатеринбургского гарнизона получат активные наушники с функцией шумоподавления, защитные наушники на шлемы и квадрокоптеры.

В Новоуткинске (Свердловская область) пройдет выставка-продажа изобразительного искусства. Все вырученные с мероприятия деньги будут направлены на закупку необходимых вещей для военнослужащих, находящихся в зоне проведения спецоперации. «Дорогие друзья, приглашаем всех на благотворительную выставку-продажу изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Все вырученные средства будут переданы в нашу группу на закупку необходимых вещей для бойцов», — сообщили в группе «Доброе сердце Урала» соцсети «Вконтакте». Выставка состоится 21 и 22 июля с 14:00 до 21:00 в Центре досуга «Вдохновение». В мероприятии примут участие художники из Новоуткинска, Екатеринбурга и Первоуральска. Ранее URA.RU сообщало об отправке партии гуманитарной помощи из Екатеринбурга уральцам на СВО. Военнослужащие Екатеринбургского гарнизона получат активные наушники с функцией шумоподавления, защитные наушники на шлемы и квадрокоптеры.