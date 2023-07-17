Челябинский спортсмен завоевал золото на чемпионате по стрельбе из лука

Булаев выступил в категории «блочный лук» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский спортсмен Антон Булаев на всероссийских соревнованиях стал обладателем кубка России по стрельбе из лука. Он выступил в категории «блочный лук» и завоевал золото, сообщается на сайте мэрии.

«Спортсмен из Челябинска — обладатель Кубка России по стрельбе из лука. Воспитанник челябинской спортшколы №5 Антон Булаев завоевал золото соревнований. Он выступил в категории „блочный лук“», — сообщается на сайте.

Соревнования проходили в Улан-уде (республика Бурятия), с 10 по 16 июля 2023 года. Тренером спортсмена был Валерий Чижов. Всего в турнире приняли участие 372 спортсмена из 26 регионов страны.