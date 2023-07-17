Штурмовик Су-25 потерпел крушение в Щербиновском районе Кубани
Штурмовик Су-25 рухнул в Азовском море в районе Ейска (Краснодарский край) во время тренировочного полета. URA.RU приводит основную информацию, известную к этому часу.
- ЧП произошло на глазах отдыхающих. Штурмовик упал в Щербиновском районе Кубани. Очевидцы сообщили, что самолет потерпел крушение в воде, после чего на место крушения оперативно прилетели спасатели.
- Пилот успел катапультироваться до падения, однако у него не сработал спасательный жилет, из-за чего парашют начал тянуть его на дно. Летчик сломал ноги при приводнении и начал тонуть. Мужчину достали рыбаки. 15 минут врачи боролись за жизнь пилота, однако спасти его не удалось
- Предварительной причиной крушения самолета является отказ двигателя. В Южном военном округе отметили, что штурмовик Су-25 потерпел аварию во время учебно-тренировочного полета. Для выяснения причин крушения прибыли специалисты Минобороны и спецслужб.
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