Что известно о рухнувшем штурмовике Су-25. Видео

Предварительной причиной крушения штурмовика Су-25 является отказ двигателя
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, су-25уб, штурмовик, stock, грач
Штурмовик Су-25 потерпел крушение в Щербиновском районе Кубани Фото:

Штурмовик Су-25 рухнул в Азовском море в районе Ейска (Краснодарский край) во время тренировочного полета. URA.RU приводит основную информацию, известную к этому часу.

  • ЧП произошло на глазах отдыхающих. Штурмовик упал в Щербиновском районе Кубани. Очевидцы сообщили, что самолет потерпел крушение в воде, после чего на место крушения оперативно прилетели спасатели.
  • Пилот успел катапультироваться до падения, однако у него не сработал спасательный жилет, из-за чего парашют начал тянуть его на дно. Летчик сломал ноги при приводнении и начал тонуть. Мужчину достали рыбаки. 15 минут врачи боролись за жизнь пилота, однако спасти его не удалось
  • Предварительной причиной крушения самолета является отказ двигателя. В Южном военном округе отметили, что штурмовик Су-25 потерпел аварию во время учебно-тренировочного полета. Для выяснения причин крушения прибыли специалисты Минобороны и спецслужб.

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Штурмовик Су-25 рухнул в Азовском море в районе Ейска (Краснодарский край) во время тренировочного полета. URA.RU приводит основную информацию, известную к этому часу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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