В оперштабе Краснодарского края подтвердили падение штурмовика Су-25. Видео

17 июля 2023 в 17:47 Размер текста - 17 +

Штурмовик упал в городе Ейск Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Штурмовик Су-25 упал в городе Ейск (Краснодарский край). Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. На кадрах с видео видно, что пилот успел катапультироваться. «Около 15:00 поступила информация, что неподалеку от берега потерпел крушение самолет Су-25. Жертв и разрушений в результате происшествия нет», — передает оперштаб Краснодарского края в своем telegram-канале . Отмечается, что пилот успел покинуть самолет. Штурмовик Су-25 совершал тренировочный полет. Он упал недалеко от аэродрома в воду. На данный момент самолет торчит из воды, в районе падения мелко, передает telegram-канал Baza. Источник телеканала 360 сообщил, что пилот специально долго не катапультировался. Он хотел увести воздушное судно подальше от людей. Спасатели уже вытащили пилота из воды, его откачивают. Telegram-канал SHOT передает, что самолет упал из-за технической неисправности. Эти данные предварительные.

Штурмовик Су-25 упал в городе Ейск (Краснодарский край). Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. На кадрах с видео видно, что пилот успел катапультироваться. «Около 15:00 поступила информация, что неподалеку от берега потерпел крушение самолет Су-25. Жертв и разрушений в результате происшествия нет», — передает оперштаб Краснодарского края в своем telegram-канале. Отмечается, что пилот успел покинуть самолет. Штурмовик Су-25 совершал тренировочный полет. Он упал недалеко от аэродрома в воду. На данный момент самолет торчит из воды, в районе падения мелко, передает telegram-канал Baza. Источник телеканала 360 сообщил, что пилот специально долго не катапультировался. Он хотел увести воздушное судно подальше от людей. Спасатели уже вытащили пилота из воды, его откачивают. Telegram-канал SHOT передает, что самолет упал из-за технической неисправности. Эти данные предварительные.