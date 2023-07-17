Штурмовик Су-25 упал в городе Ейск (Краснодарский край). Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. На кадрах с видео видно, что пилот успел катапультироваться.
«Около 15:00 поступила информация, что неподалеку от берега потерпел крушение самолет Су-25. Жертв и разрушений в результате происшествия нет», — передает оперштаб Краснодарского края в своем
Штурмовик Су-25 совершал тренировочный полет. Он упал недалеко от аэродрома в воду. На данный момент самолет торчит из воды, в районе падения мелко, передает telegram-канал Baza.
Источник телеканала 360 сообщил, что пилот специально долго не катапультировался. Он хотел увести воздушное судно подальше от людей. Спасатели уже вытащили пилота из воды, его откачивают.
Telegram-канал SHOT передает, что самолет упал из-за технической неисправности. Эти данные предварительные.
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