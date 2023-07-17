В оперштабе Краснодарского края подтвердили падение штурмовика Су-25. Видео

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, су-25уб, штурмовик, stock, грач
Штурмовик упал в городе Ейск Фото:

Штурмовик Су-25 упал в городе Ейск (Краснодарский край). Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. На кадрах с видео видно, что пилот успел катапультироваться.

«Около 15:00 поступила информация, что неподалеку от берега потерпел крушение самолет Су-25. Жертв и разрушений в результате происшествия нет», — передает оперштаб Краснодарского края в своем telegram-канале. Отмечается, что пилот успел покинуть самолет.

Штурмовик Су-25 совершал тренировочный полет. Он упал недалеко от аэродрома в воду. На данный момент самолет торчит из воды, в районе падения мелко, передает telegram-канал Baza.

Источник телеканала 360 сообщил, что пилот специально долго не катапультировался. Он хотел увести воздушное судно подальше от людей. Спасатели уже вытащили пилота из воды, его откачивают.

Telegram-канал SHOT передает, что самолет упал из-за технической неисправности. Эти данные предварительные.

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Штурмовик Су-25 упал в городе Ейск (Краснодарский край). Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. На кадрах с видео видно, что пилот успел катапультироваться. «Около 15:00 поступила информация, что неподалеку от берега потерпел крушение самолет Су-25. Жертв и разрушений в результате происшествия нет», — передает оперштаб Краснодарского края в своем telegram-канале. Отмечается, что пилот успел покинуть самолет. Штурмовик Су-25 совершал тренировочный полет. Он упал недалеко от аэродрома в воду. На данный момент самолет торчит из воды, в районе падения мелко, передает telegram-канал Baza. Источник телеканала 360 сообщил, что пилот специально долго не катапультировался. Он хотел увести воздушное судно подальше от людей. Спасатели уже вытащили пилота из воды, его откачивают. Telegram-канал SHOT передает, что самолет упал из-за технической неисправности. Эти данные предварительные.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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