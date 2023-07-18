Челябинцы предпочитают Крыму отдых в Сочи и Абхазии

В 2023 году продажи путевок в Сочи и Абхазию суммарно составили 70% Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Спрос на путевки в Крым среди челябинцев в 2023 году снизился до 10%. О том, что самыми востребованными направлениями стали туры в Сочи и Абхазию, URA.RU сообщили в турагенстве «Вита тревел».

«Спрос на путевки в Сочи и Абхазию суммарно составляет 70%. Туры в Крым перестали быть востребованными в последние два сезона. В 2023 году продажи на полуостров составили около 10%», — отметили URA.RU в «Вита тревел».

В турагенстве уточнили, что отмен и возвратов путевок в Крым после теракта на мосту не наблюдалось. Это также может быть связано с пониженным спросом на курорты. В турфирме Sunmar URA.RU подтвердили повышенный интерес путешественников к Сочи и Абхазии.

«Более востребованными направлениями этим летом стали Сочи и Абхазия. В последние недели реже выбирают Турцию из-за удорожания. Оно связано с изменением курса валют», — заявили URA.RU в Sunmar.

Цены на путевки поднялись и в Сочи. Причиной стало подтопление улиц города. В «Вита тревел» повышение стоимости объяснили сокращением мест в отелях из-за переселения отдыхающих из неблагоприятных мест. При этом рост цен составил всего 5-10%.