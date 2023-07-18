В России повысят предельный возраст пребывания военных в запасе

Госдума России одобрила в третьем окончательном чтении закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе на пять лет. Закон будет распространяться на некоторых граждан, которые имеют воинские звания.
«Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, который повышает на пять лет предельный возраст пребывания в запасе некоторых граждан, имеющих воинские звания», — говорится в сообщении. Информация опубликована на сайте Госдумы.
Соответствующие поправки в закон были приняты во втором чтении 14 июля. Согласно им, солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы первого разряда смогут находиться в запасе до 40 лет, вместо 35, напоминает RT.
Госдума России одобрила в третьем окончательном чтении закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе на пять лет. Закон будет распространяться на некоторых граждан, которые имеют воинские звания. «Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, который повышает на пять лет предельный возраст пребывания в запасе некоторых граждан, имеющих воинские звания», — говорится в сообщении. Информация опубликована на сайте Госдумы. Соответствующие поправки в закон были приняты во втором чтении 14 июля. Согласно им, солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы первого разряда смогут находиться в запасе до 40 лет, вместо 35, напоминает RT.