В России повысят предельный возраст пребывания военных в запасе

Госдума РФ в третьем чтении приняла закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе
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Военный билет. Курган, военный билет, офицер запаса
Госдума одобрила повышения предельного возраста в запасе в третьем чтении Фото:

Госдума России одобрила в третьем окончательном чтении закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе на пять лет. Закон будет распространяться на некоторых граждан, которые имеют воинские звания.

«Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, который повышает на пять лет предельный возраст пребывания в запасе некоторых граждан, имеющих воинские звания», — говорится в сообщении. Информация опубликована на сайте Госдумы.

Соответствующие поправки в закон были приняты во втором чтении 14 июля. Согласно им, солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы первого разряда смогут находиться в запасе до 40 лет, вместо 35, напоминает RT.

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Госдума России одобрила в третьем окончательном чтении закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе на пять лет. Закон будет распространяться на некоторых граждан, которые имеют воинские звания. «Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, который повышает на пять лет предельный возраст пребывания в запасе некоторых граждан, имеющих воинские звания», — говорится в сообщении. Информация опубликована на сайте Госдумы. Соответствующие поправки в закон были приняты во втором чтении 14 июля. Согласно им, солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы первого разряда смогут находиться в запасе до 40 лет, вместо 35, напоминает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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