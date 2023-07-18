18 июля 2023

В свердловском городе банкротят крупного ресурсного монополиста

Налоговая Тавды подала в суд на главного поставщика горячей воды
© Служба новостей «URA.RU»
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Исковое заявление появилось в картотеке регионального Арбитражного суда Фото:

Налоговая банкротит единственного поставщика горячей воды в Тавде (Свердловская область). Исковое заявление появилось в картотеке регионального Арбитражного суда.

Муниципальное предприятие «Тавдинские инженерные системы» по инициативе мэрии создали в конце 2017 года. Компания после основания сразу начала уходить в «минус»: если в год основания еще удалось показать прибыль в 50 тыс рублей, то на конец 2022 года убыток составил 66 млн рублей. Накопились у ресурсной компании и многомиллионные долги: на текущий момент общая задолженность по исковым заявлениям составляет 514 млн рублей. Все это стало причиной подачи иска о признания монополиста банкротом.

Исполняющий обязанности директора Денис Заборовский не смог дать оперативный комментарий корреспонденту URA.RU, сославшись на занятость. Мы опубликуем ответ, как только его получим.

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Налоговая банкротит единственного поставщика горячей воды в Тавде (Свердловская область). Исковое заявление появилось в картотеке регионального Арбитражного суда. Муниципальное предприятие «Тавдинские инженерные системы» по инициативе мэрии создали в конце 2017 года. Компания после основания сразу начала уходить в «минус»: если в год основания еще удалось показать прибыль в 50 тыс рублей, то на конец 2022 года убыток составил 66 млн рублей. Накопились у ресурсной компании и многомиллионные долги: на текущий момент общая задолженность по исковым заявлениям составляет 514 млн рублей. Все это стало причиной подачи иска о признания монополиста банкротом. Исполняющий обязанности директора Денис Заборовский не смог дать оперативный комментарий корреспонденту URA.RU, сославшись на занятость. Мы опубликуем ответ, как только его получим.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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