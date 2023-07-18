В свердловском городе банкротят крупного ресурсного монополиста

Налоговая банкротит единственного поставщика горячей воды в Тавде (Свердловская область). Исковое заявление появилось в картотеке регионального Арбитражного суда.
Муниципальное предприятие «Тавдинские инженерные системы» по инициативе мэрии создали в конце 2017 года. Компания после основания сразу начала уходить в «минус»: если в год основания еще удалось показать прибыль в 50 тыс рублей, то на конец 2022 года убыток составил 66 млн рублей. Накопились у ресурсной компании и многомиллионные долги: на текущий момент общая задолженность по исковым заявлениям составляет 514 млн рублей. Все это стало причиной подачи иска о признания монополиста банкротом.
Исполняющий обязанности директора Денис Заборовский не смог дать оперативный комментарий корреспонденту URA.RU, сославшись на занятость. Мы опубликуем ответ, как только его получим.
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