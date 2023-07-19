Свердловчанам показали самые дешевые, но надежные иномарки. Фото

Уральский автоэксперт Трушин вывел рейтинг из самых надежных и дешевых иномарок

19 июля 2023 в 16:19 Размер текста - 17 +

В рейтинг самых надежных, но дешевых авто вошли иномарки 2008—2014 годов выпуска Фото: Размик Закарян © URA.RU Самыми надежными автомобилями до 600 тысяч рублей стали Ford Focus, Renault Logan, Chevrolet Aveo и Cruze, Honda Civic. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился менеджер уральского автоцентра по продажам машин Алексей Трушин. «Большинство начинающих водителей при выборе первой машины чаще всего рассматривают варианты более надежные и не дорогие. К этому запросу можно отнести популярный Frod Focus 2008—2010 годов выпуска с ценой от 400 до 600 тысяч рублей. Автомобиль с хорошей репутацией, удачная эргономика, качественный пластик в салоне и теплый для зимы, резвый и не прожорливый мотор. Honda Civic 2008 года разделяет первое место с Ford, так как имеет простой цепной двигатель, любящий высокие обороты. Современный дизайн кузова, обогнавший время и качественный салон», — сказал собеседник агентства. Обе модели автомобиля входят в диапазон стоимости до 600 тысяч рублей. Новость по теме Рейтинг лучших иномарок с ценой до 1 млн рублей Две модели Aveo и Cruze от Chevrolet 2010—2014 годов популярны на дорогах Урала. И не зря, специалист отметил не высокий расход топлива, в меру жесткую и упругую подвеску, приятную на вид электронную панель и удобную посадку. «На каждую автомобиль из приведенного списка можно спокойно найти запчасти, они никогда не станут дефицитными», — заявил Алексей Трушин. Renault Logan 2012 года — подходящий седан для местных дорог с не пробиваемой подвеской и высоким дорожным просветом. «Большая часть плюсов у данных автомобилей — идентичны, так как „надежность“ и „не высокая цена“ стали популярными критериями, которые можно выявить у машин, проверенных годами эксплуатации. За свой выбор могу быть уверенным на 100%», — подытожил специалист. Ранее URA.RU писало, что за первую половину 2023 года на Среднем Урале вырос покупательский интерес к 3-5-летним автомобилям с пробегом. Популярными моделями стали отечественные ВАЗ (LADA) Granta и ВАЗ (LADA) Vesta. Ford Focus Фото: сайт «Дром» Honda Civic Фото: сайт «Дром» Chevrolet Cruze Фото: сайт «Дром» Chevrolet Aveo Фото: сайт «Дром» Renault Logan Фото: сайт «Дром» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Самыми надежными автомобилями до 600 тысяч рублей стали Ford Focus, Renault Logan, Chevrolet Aveo и Cruze, Honda Civic. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился менеджер уральского автоцентра по продажам машин Алексей Трушин. «Большинство начинающих водителей при выборе первой машины чаще всего рассматривают варианты более надежные и не дорогие. К этому запросу можно отнести популярный Frod Focus 2008—2010 годов выпуска с ценой от 400 до 600 тысяч рублей. Автомобиль с хорошей репутацией, удачная эргономика, качественный пластик в салоне и теплый для зимы, резвый и не прожорливый мотор. Honda Civic 2008 года разделяет первое место с Ford, так как имеет простой цепной двигатель, любящий высокие обороты. Современный дизайн кузова, обогнавший время и качественный салон», — сказал собеседник агентства. Обе модели автомобиля входят в диапазон стоимости до 600 тысяч рублей. Две модели Aveo и Cruze от Chevrolet 2010—2014 годов популярны на дорогах Урала. И не зря, специалист отметил не высокий расход топлива, в меру жесткую и упругую подвеску, приятную на вид электронную панель и удобную посадку. «На каждую автомобиль из приведенного списка можно спокойно найти запчасти, они никогда не станут дефицитными», — заявил Алексей Трушин. Renault Logan 2012 года — подходящий седан для местных дорог с не пробиваемой подвеской и высоким дорожным просветом. «Большая часть плюсов у данных автомобилей — идентичны, так как „надежность“ и „не высокая цена“ стали популярными критериями, которые можно выявить у машин, проверенных годами эксплуатации. За свой выбор могу быть уверенным на 100%», — подытожил специалист. Ранее URA.RU писало, что за первую половину 2023 года на Среднем Урале вырос покупательский интерес к 3-5-летним автомобилям с пробегом. Популярными моделями стали отечественные ВАЗ (LADA) Granta и ВАЗ (LADA) Vesta.