19 июля 2023

Свердловские врачи раскрыли, как сохранить здоровье головного мозга

Врачи из Серова: чтобы сохранить здоровье мозга, нужно следить за давлением
© Служба новостей «URA.RU»
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Клинический институт мозга. Березовский, белкин андрей
Врачи рекомендуют учить языки и заниматься спортом, чтобы сохранить здоровье мозга Фото:

Необходимо следить за давлением, вовремя проходить диспансеризацию и медосмотры, заниматься спортом или танцами и больше гулять, чтобы сохранить здоровье головного мозга. Об этом заявили в пресс-службе Серовской городской больницы.

«Простые способы сохранения здоровья мозга: больше гуляйте, занимайтесь спортом или танцами, проходите диспансеризацию и осмотры», — написали врачи в telegram-канале «Серовская городская больница». Также необходимо общаться с интересными людьми, учить языки или освоить музыкальный инструмент.

Серовские врачи выпустили эту памятку, потому что в России с 17 по 23 июля идет неделя сохранения здоровья головного мозга. Каждый год 22 июля отмечается Всемирный день мозга.

Памятка от врачей
Памятка от врачей
Фото:

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Необходимо следить за давлением, вовремя проходить диспансеризацию и медосмотры, заниматься спортом или танцами и больше гулять, чтобы сохранить здоровье головного мозга. Об этом заявили в пресс-службе Серовской городской больницы. «Простые способы сохранения здоровья мозга: больше гуляйте, занимайтесь спортом или танцами, проходите диспансеризацию и осмотры», — написали врачи в telegram-канале «Серовская городская больница». Также необходимо общаться с интересными людьми, учить языки или освоить музыкальный инструмент. Серовские врачи выпустили эту памятку, потому что в России с 17 по 23 июля идет неделя сохранения здоровья головного мозга. Каждый год 22 июля отмечается Всемирный день мозга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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