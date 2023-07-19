Свердловские врачи раскрыли, как сохранить здоровье головного мозга

Необходимо следить за давлением, вовремя проходить диспансеризацию и медосмотры, заниматься спортом или танцами и больше гулять, чтобы сохранить здоровье головного мозга. Об этом заявили в пресс-службе Серовской городской больницы.
«Простые способы сохранения здоровья мозга: больше гуляйте, занимайтесь спортом или танцами, проходите диспансеризацию и осмотры», — написали врачи в telegram-канале «Серовская городская больница». Также необходимо общаться с интересными людьми, учить языки или освоить музыкальный инструмент.
Серовские врачи выпустили эту памятку, потому что в России с 17 по 23 июля идет неделя сохранения здоровья головного мозга. Каждый год 22 июля отмечается Всемирный день мозга.
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