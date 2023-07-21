В Екатеринбурге завершился Всероссийский чемпионат профессионалов РЖД. В общекомандном зачете лучшей стала Свердловская железная дорога.
«Участники мероприятия продемонстрировали свое умение управлять локомотивом, электропоездом, погрузчиком, а также ремонтировать вагоны и контактную сеть. Глава РЖД Олег Белозеров наградил победителей десяти конкурсов, в которых Свердловская железная дорога выиграла соревнования в общем зачете», — рассказали в официальном новостном telegram-канале РЖД «Телеграмма РЖД».
Ранее URA.RU сообщало о встрече губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с главой РЖД Олегом Белозеровым. Поводом приезда Белозерова стал финал Всероссийского чемпионата профессионалов РЖД.
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