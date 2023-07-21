21 июля 2023

Свердловские железнодорожники стали лучшими в соревнованиях РЖД. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажирские железнодорожные перевозки. Пермь, пассажирский поезд, ржд, пассажирский вагон
Свердловская железная дорога стала первой в общем зачете Фото:

В Екатеринбурге завершился Всероссийский чемпионат профессионалов РЖД. В общекомандном зачете лучшей стала Свердловская железная дорога.

«Участники мероприятия продемонстрировали свое умение управлять локомотивом, электропоездом, погрузчиком, а также ремонтировать вагоны и контактную сеть. Глава РЖД Олег Белозеров наградил победителей десяти конкурсов, в которых Свердловская железная дорога выиграла соревнования в общем зачете», — рассказали в официальном новостном telegram-канале РЖД «Телеграмма РЖД».

Ранее URA.RU сообщало о встрече губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с главой РЖД Олегом Белозеровым. Поводом приезда Белозерова стал финал Всероссийского чемпионата профессионалов РЖД.

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В Екатеринбурге завершился Всероссийский чемпионат профессионалов РЖД. В общекомандном зачете лучшей стала Свердловская железная дорога. «Участники мероприятия продемонстрировали свое умение управлять локомотивом, электропоездом, погрузчиком, а также ремонтировать вагоны и контактную сеть. Глава РЖД Олег Белозеров наградил победителей десяти конкурсов, в которых Свердловская железная дорога выиграла соревнования в общем зачете», — рассказали в официальном новостном telegram-канале РЖД «Телеграмма РЖД». Ранее URA.RU сообщало о встрече губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с главой РЖД Олегом Белозеровым. Поводом приезда Белозерова стал финал Всероссийского чемпионата профессионалов РЖД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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