Свердловчан через сайты призывали подкладывать на рельсы предметы для схода поездов

Сотрудники Нижнетагильской транспортной прокуратуры выявили интернет-сайты, на которых призывали подкладывать на железнодорожные рельсы посторонние предметы для схода составов. Сайты были заблокированы по решению Тагилстроевского районного суда, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
«По требованию Нижнетагильской транспортной прокуратуры заблокированы сайты, на которых людей побуждали подкладывать на рельсы посторонние предметы для схода поездов. Тагилстроевский районный суд заявленные требования удовлетворил, доступ к сайтам заблокирован», — пишет пресс-служба ведомства в telegram-канале.
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