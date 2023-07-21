21 июля 2023

Свердловчан через сайты призывали подкладывать на рельсы предметы для схода поездов

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Октябрьский, Пермский край. Пермь, железнодорожные перевозки, ржд, жд рельсы, жд путь
Сайты, на которых людей призывали подкладывать предметы на рельсы, заблокировали Фото:

Сотрудники Нижнетагильской транспортной прокуратуры выявили интернет-сайты, на которых призывали подкладывать на железнодорожные рельсы посторонние предметы для схода составов. Сайты были заблокированы по решению Тагилстроевского районного суда, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«По требованию Нижнетагильской транспортной прокуратуры заблокированы сайты, на которых людей побуждали подкладывать на рельсы посторонние предметы для схода поездов. Тагилстроевский районный суд заявленные требования удовлетворил, доступ к сайтам заблокирован», — пишет пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что неизвестный пытался поджечь батарейный шкаф на железной дороге под Екатеринбургом. Полицейские нашли следы обуви и орудие взлома возле шкафа, диверсанта объявили в розыск.

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Сотрудники Нижнетагильской транспортной прокуратуры выявили интернет-сайты, на которых призывали подкладывать на железнодорожные рельсы посторонние предметы для схода составов. Сайты были заблокированы по решению Тагилстроевского районного суда, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. «По требованию Нижнетагильской транспортной прокуратуры заблокированы сайты, на которых людей побуждали подкладывать на рельсы посторонние предметы для схода поездов. Тагилстроевский районный суд заявленные требования удовлетворил, доступ к сайтам заблокирован», — пишет пресс-служба ведомства в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что неизвестный пытался поджечь батарейный шкаф на железной дороге под Екатеринбургом. Полицейские нашли следы обуви и орудие взлома возле шкафа, диверсанта объявили в розыск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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