Пострадавшую при подрыве Крымского моста девочку выписали из больницы

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Девочка попала в больницу после теракта на Крымском мосту 17 июля (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Взрыв на Крымском мосту

Девочка, которая попала в больницу после взрыва на Крымском мосту, выписана из больницы. Об этом сообщил помощник главы Минздрава.

«Девочку, пострадавшую при теракте на Крымском мосту, выписали из больницы, ее состояние удовлетворительное», — передает РИА Новости информацию помощника главы Минздрава. Девочка попала в больницу после теракта на Крымском мосту 17 июля. Ее родители погибли от украинской атаки.

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Девочка, которая попала в больницу после взрыва на Крымском мосту, выписана из больницы. Об этом сообщил помощник главы Минздрава. «Девочку, пострадавшую при теракте на Крымском мосту, выписали из больницы, ее состояние удовлетворительное», — передает РИА Новости информацию помощника главы Минздрава. Девочка попала в больницу после теракта на Крымском мосту 17 июля. Ее родители погибли от украинской атаки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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