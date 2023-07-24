Пострадавшую при подрыве Крымского моста девочку выписали из больницы

24 июля 2023 в 18:40 Размер текста - 17 +

Девочка попала в больницу после теракта на Крымском мосту 17 июля (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Взрыв на Крымском мосту Девочка, которая попала в больницу после взрыва на Крымском мосту, выписана из больницы. Об этом сообщил помощник главы Минздрава. «Девочку, пострадавшую при теракте на Крымском мосту, выписали из больницы, ее состояние удовлетворительное», — передает РИА Новости информацию помощника главы Минздрава. Девочка попала в больницу после теракта на Крымском мосту 17 июля. Ее родители погибли от украинской атаки.

Девочка, которая попала в больницу после взрыва на Крымском мосту, выписана из больницы. Об этом сообщил помощник главы Минздрава. «Девочку, пострадавшую при теракте на Крымском мосту, выписали из больницы, ее состояние удовлетворительное», — передает РИА Новости информацию помощника главы Минздрава. Девочка попала в больницу после теракта на Крымском мосту 17 июля. Ее родители погибли от украинской атаки.