Пострадавшую при подрыве Крымского моста девочку выписали из больницы

Девочка попала в больницу после теракта на Крымском мосту 17 июля (архивное фото)
новость из сюжетаВзрыв на Крымском мосту
Девочка, которая попала в больницу после взрыва на Крымском мосту, выписана из больницы. Об этом сообщил помощник главы Минздрава.
«Девочку, пострадавшую при теракте на Крымском мосту, выписали из больницы, ее состояние удовлетворительное», — передает РИА Новости информацию помощника главы Минздрава. Девочка попала в больницу после теракта на Крымском мосту 17 июля. Ее родители погибли от украинской атаки.
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