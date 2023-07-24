Baza: пострадавшая в теракте на Крымском мосту девочка по-прежнему не знает о смерти родителей

24 июля 2023 в 13:42 Размер текста - 17 +

Реабилитация проходит в отделении челюстно-лицевой хирургии, пишет Baza Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Взрыв на Крымском мосту Пострадавшая в теракте на Крымском мосту 17 июля,14-летняя Ангелина до сих пор не осведомлена о гибели своих родителей. Девочка регулярно просит позвать маму. «Ангелина до сих пор не знает о гибели родителей», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что она постоянно просит увидеть маму и требует телефон. В настоящее время девочка находится в стабильном состоянии средней тяжести и продолжает восстанавливаться после операции в отделении челюстно-лицевой хирургии. Ранее стало известно, что девочка находится в стабильном состоянии и имеет положительную динамику выздоровления. Она получает всю необходимую медицинскую помощь в Российской детской клинической больнице при Минздраве России под руководством ведущих специалистов. В результате теракта возле 145-й опоры Крымского моста, два жителя Белгородской области — мужчина и женщина — погибли, а их несовершеннолетняя дочь получила травмы, передает РАПСИ.

Пострадавшая в теракте на Крымском мосту 17 июля,14-летняя Ангелина до сих пор не осведомлена о гибели своих родителей. Девочка регулярно просит позвать маму. «Ангелина до сих пор не знает о гибели родителей», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что она постоянно просит увидеть маму и требует телефон. В настоящее время девочка находится в стабильном состоянии средней тяжести и продолжает восстанавливаться после операции в отделении челюстно-лицевой хирургии. Ранее стало известно, что девочка находится в стабильном состоянии и имеет положительную динамику выздоровления. Она получает всю необходимую медицинскую помощь в Российской детской клинической больнице при Минздраве России под руководством ведущих специалистов. В результате теракта возле 145-й опоры Крымского моста, два жителя Белгородской области — мужчина и женщина — погибли, а их несовершеннолетняя дочь получила травмы, передает РАПСИ.