Baza: пострадавшая в теракте на Крымском мосту девочка по-прежнему не знает о смерти родителей

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Реабилитация проходит в отделении челюстно-лицевой хирургии, пишет Baza Фото:
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Взрыв на Крымском мосту

Пострадавшая в теракте на Крымском мосту 17 июля,14-летняя Ангелина до сих пор не осведомлена о гибели своих родителей. Девочка регулярно просит позвать маму.

«Ангелина до сих пор не знает о гибели родителей», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что она постоянно просит увидеть маму и требует телефон. В настоящее время девочка находится в стабильном состоянии средней тяжести и продолжает восстанавливаться после операции в отделении челюстно-лицевой хирургии.

Ранее стало известно, что девочка находится в стабильном состоянии и имеет положительную динамику выздоровления. Она получает всю необходимую медицинскую помощь в Российской детской клинической больнице при Минздраве России под руководством ведущих специалистов. В результате теракта возле 145-й опоры Крымского моста, два жителя Белгородской области — мужчина и женщина — погибли, а их несовершеннолетняя дочь получила травмы, передает РАПСИ.

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Пострадавшая в теракте на Крымском мосту 17 июля,14-летняя Ангелина до сих пор не осведомлена о гибели своих родителей. Девочка регулярно просит позвать маму. «Ангелина до сих пор не знает о гибели родителей», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что она постоянно просит увидеть маму и требует телефон. В настоящее время девочка находится в стабильном состоянии средней тяжести и продолжает восстанавливаться после операции в отделении челюстно-лицевой хирургии. Ранее стало известно, что девочка находится в стабильном состоянии и имеет положительную динамику выздоровления. Она получает всю необходимую медицинскую помощь в Российской детской клинической больнице при Минздраве России под руководством ведущих специалистов. В результате теракта возле 145-й опоры Крымского моста, два жителя Белгородской области — мужчина и женщина — погибли, а их несовершеннолетняя дочь получила травмы, передает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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