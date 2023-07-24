В Екатеринбурге перенумеруют ряд маршрутов троллейбусов

В Екатеринбурге продолжают постепенно реформировать работу городского общественного транспорта. Из-за этого ряду маршрутов троллейбусов сменят нумерацию.
По данным пресс-службы мэрии, с 1 августа изменения коснутся восьми троллейбусных маршрутов: № 1, 3, 4, 6, 9, 11, 14, 20:
— маршрут № 20 станет маршрутом № 25: (Метро Ботаническая — Академическая);
— маршрут № 3 станет маршрутом № 26 (Коммунистическая — Крауля);
— маршрут № 11 станет маршрутом № 27 (Начдива Онуфриева — Железнодорожный вокзал);
— маршрут № 14 станет маршрутом № 28 (Академгородок — ЦПКиО);
— маршрут № 1 станет маршрутом № 31 (Химмаш — Железнодорожный вокзал);
— маршрут № 4 станет маршрутом № 34 (Метро Динамо — Горбольница № 7);
— маршрут № 6 станет маршрутом № 36 (Химмаш — Академическая);
— маршрут № 9 станет маршрутом № 39 (Табачная фабрика — Белинского).
Остальные маршруты пока сохранят свои номера. В дальнейшем это приведет к созданию сквозной нумерации маршрутов общественного транспорта: все трамваи будут иметь номера №№1-24, троллейбусы — №№25-39, автобусы — №40-99. Чиновники мэрии объясняют реформу желанием помочь горожанам.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.