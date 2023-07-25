25 июля 2023

«РВ»: солдаты ВСУ перемещаются на тракторном плуге в зоне конфликта. Видео

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Использование трактора связано с нехваткой техники у ВСУ (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные перемещаются на фронте с помощью трактора и плуга. Кадры солдат, сидящих на плуге, сняты с беспилотника.

«Кадры сняты на украинский беспилотник, где за трактором на плуге едет подразделение 93-й бригады ВСУ. Сказывается нехватка транспорта на фронте», — сообщили в telegram-канале «Операция Z: военкоры русской весны».

Ранее президент России Владимир Путин заявил об уничтожении рекордного количества техники ВСУ. Минобороны РФ также подтвердило потери семи украинских танков Leopard и десяти БМП Bradley.

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Украинские военные перемещаются на фронте с помощью трактора и плуга. Кадры солдат, сидящих на плуге, сняты с беспилотника. «Кадры сняты на украинский беспилотник, где за трактором на плуге едет подразделение 93-й бригады ВСУ. Сказывается нехватка транспорта на фронте», — сообщили в telegram-канале «Операция Z: военкоры русской весны». Ранее президент России Владимир Путин заявил об уничтожении рекордного количества техники ВСУ. Минобороны РФ также подтвердило потери семи украинских танков Leopard и десяти БМП Bradley.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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