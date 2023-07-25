«РВ»: солдаты ВСУ перемещаются на тракторном плуге в зоне конфликта. Видео 26 июля 2023 в 00:44 Размер текста - 17 + Использование трактора связано с нехваткой техники у ВСУ (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные перемещаются на фронте с помощью трактора и плуга. Кадры солдат, сидящих на плуге, сняты с беспилотника. «Кадры сняты на украинский беспилотник, где за трактором на плуге едет подразделение 93-й бригады ВСУ. Сказывается нехватка транспорта на фронте», — сообщили в telegram-канале « Операция Z: военкоры русской весны» . Ранее президент России Владимир Путин заявил об уничтожении рекордного количества техники ВСУ. Минобороны РФ также подтвердило потери семи украинских танков Leopard и десяти БМП Bradley. Украинские военные перемещаются на фронте с помощью трактора и плуга. Кадры солдат, сидящих на плуге, сняты с беспилотника. «Кадры сняты на украинский беспилотник, где за трактором на плуге едет подразделение 93-й бригады ВСУ. Сказывается нехватка транспорта на фронте», — сообщили в telegram-канале «Операция Z: военкоры русской весны». Ранее президент России Владимир Путин заявил об уничтожении рекордного количества техники ВСУ. Минобороны РФ также подтвердило потери семи украинских танков Leopard и десяти БМП Bradley. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям