Использование трактора связано с нехваткой техники у ВСУ (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские военные перемещаются на фронте с помощью трактора и плуга. Кадры солдат, сидящих на плуге, сняты с беспилотника.
«Кадры сняты на украинский беспилотник, где за трактором на плуге едет подразделение 93-й бригады ВСУ. Сказывается нехватка транспорта на фронте», — сообщили в telegram-канале «
Ранее президент России Владимир Путин заявил об уничтожении рекордного количества техники ВСУ. Минобороны РФ также подтвердило потери семи украинских танков Leopard и десяти БМП Bradley.
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