К даче, где нашли гранаты, приезжали взрывотехники (архивное фото) Фото: Алексей Гайнов © URA.RU

В День города Среднеуральска (Свердловская область), 22 июля, на одном из участков садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Гать-7» нашли гранаты и остатки старого оружия. Собственник дачи пояснил, что находку обнаружил, когда разбирал сарай.

«В Среднеуральске 22 июля, в День города, на одном из участков СНТ „Гать-7“ дачник нашел гранаты и остатки старого оружия. Собственник обнаружил находку, когда разбирал сарай и наводил порядок на новом участке», — пишет telegram-канал «Среднеуральская волна», ссылаясь на собственника.

К даче приезжала команда взрывотехников «Урал-Вымпел». Специалисты осмотрели находку и установили, что гранаты учебные, а оружие непригодно к применению. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Урал-Вымпел», ответ ожидается.

22 июля Среднеуральску исполнилось 92 года. Праздничные мероприятия проходили с десяти утра. Закончился праздник салютом в 22:00.

Гранаты оказались учебными Фото: telegram-канал «Среднеуральская волна», https://t.me/svolna

Собственник нашел гранаты, когда наводил порядок на участке Фото: telegram-канал «Среднеуральская волна», https://t.me/svolna