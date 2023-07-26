26 июля 2023

В День города в Среднеуральске на даче нашли гранаты и оружие. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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К даче, где нашли гранаты, приезжали взрывотехники (архивное фото) Фото:

В День города Среднеуральска (Свердловская область), 22 июля, на одном из участков садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Гать-7» нашли гранаты и остатки старого оружия. Собственник дачи пояснил, что находку обнаружил, когда разбирал сарай.

«В Среднеуральске 22 июля, в День города, на одном из участков СНТ „Гать-7“ дачник нашел гранаты и остатки старого оружия. Собственник обнаружил находку, когда разбирал сарай и наводил порядок на новом участке», — пишет telegram-канал «Среднеуральская волна», ссылаясь на собственника.

К даче приезжала команда взрывотехников «Урал-Вымпел». Специалисты осмотрели находку и установили, что гранаты учебные, а оружие непригодно к применению. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Урал-Вымпел», ответ ожидается.

22 июля Среднеуральску исполнилось 92 года. Праздничные мероприятия проходили с десяти утра. Закончился праздник салютом в 22:00.

Гранаты оказались учебными
Гранаты оказались учебными
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Собственник нашел гранаты, когда наводил порядок на участке
Собственник нашел гранаты, когда наводил порядок на участке
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По словам взрывотехников, оружие нельзя использовать
По словам взрывотехников, оружие нельзя использовать
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В День города Среднеуральска (Свердловская область), 22 июля, на одном из участков садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Гать-7» нашли гранаты и остатки старого оружия. Собственник дачи пояснил, что находку обнаружил, когда разбирал сарай. «В Среднеуральске 22 июля, в День города, на одном из участков СНТ „Гать-7“ дачник нашел гранаты и остатки старого оружия. Собственник обнаружил находку, когда разбирал сарай и наводил порядок на новом участке», — пишет telegram-канал «Среднеуральская волна», ссылаясь на собственника. К даче приезжала команда взрывотехников «Урал-Вымпел». Специалисты осмотрели находку и установили, что гранаты учебные, а оружие непригодно к применению. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Урал-Вымпел», ответ ожидается. 22 июля Среднеуральску исполнилось 92 года. Праздничные мероприятия проходили с десяти утра. Закончился праздник салютом в 22:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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