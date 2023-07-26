В День города Среднеуральска (Свердловская область), 22 июля, на одном из участков садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Гать-7» нашли гранаты и остатки старого оружия. Собственник дачи пояснил, что находку обнаружил, когда разбирал сарай.
«В Среднеуральске 22 июля, в День города, на одном из участков СНТ „Гать-7“ дачник нашел гранаты и остатки старого оружия. Собственник обнаружил находку, когда разбирал сарай и наводил порядок на новом участке», — пишет telegram-канал «Среднеуральская волна», ссылаясь на собственника.
К даче приезжала команда взрывотехников «Урал-Вымпел». Специалисты осмотрели находку и установили, что гранаты учебные, а оружие непригодно к применению. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Урал-Вымпел», ответ ожидается.
22 июля Среднеуральску исполнилось 92 года. Праздничные мероприятия проходили с десяти утра. Закончился праздник салютом в 22:00.
В День города Среднеуральска (Свердловская область), 22 июля, на одном из участков садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Гать-7» нашли гранаты и остатки старого оружия. Собственник дачи пояснил, что находку обнаружил, когда разбирал сарай. «В Среднеуральске 22 июля, в День города, на одном из участков СНТ „Гать-7“ дачник нашел гранаты и остатки старого оружия. Собственник обнаружил находку, когда разбирал сарай и наводил порядок на новом участке», — пишет telegram-канал «Среднеуральская волна», ссылаясь на собственника. К даче приезжала команда взрывотехников «Урал-Вымпел». Специалисты осмотрели находку и установили, что гранаты учебные, а оружие непригодно к применению. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Урал-Вымпел», ответ ожидается. 22 июля Среднеуральску исполнилось 92 года. Праздничные мероприятия проходили с десяти утра. Закончился праздник салютом в 22:00.