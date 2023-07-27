Челябинцы смогут бесплатно отправить письма и посылки бойцам на СВО

27 июля 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Для отправки посылок необходимо указать номер военной части бойца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Челябинской области могут бесплатно отправить письма и посылки весом до 10 килограммов бойцам на СВО. Как сообщили URA.RU в областном военном комиссариате, для этого достаточно указать номер войсковой части военнослужащего. «Организована работа по бесплатной доставке почтовых отправлений (в том числе посылок до 10 килограммов) военнослужащим и добровольцам — участникам специальной военной операции. Членам семей военнослужащих для ведения переписки необходимо использовать почтовые адреса „103400, Москва-400, войсковая часть XXXXX, ФИО“», — сообщили URA.RU в военном комиссариате региона. Там отметили, что всю информацию о местонахождении бойца родственники смогут узнать в военкомате по месту жительства. Для этого будет необходимо предъявить документы, подтверждающие родственные отношения.

Жители Челябинской области могут бесплатно отправить письма и посылки весом до 10 килограммов бойцам на СВО. Как сообщили URA.RU в областном военном комиссариате, для этого достаточно указать номер войсковой части военнослужащего. «Организована работа по бесплатной доставке почтовых отправлений (в том числе посылок до 10 килограммов) военнослужащим и добровольцам — участникам специальной военной операции. Членам семей военнослужащих для ведения переписки необходимо использовать почтовые адреса „103400, Москва-400, войсковая часть XXXXX, ФИО“», — сообщили URA.RU в военном комиссариате региона. Там отметили, что всю информацию о местонахождении бойца родственники смогут узнать в военкомате по месту жительства. Для этого будет необходимо предъявить документы, подтверждающие родственные отношения.