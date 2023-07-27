Челябинцы смогут бесплатно отправить письма и посылки бойцам на СВО

Жители Челябинской области могут бесплатно отправить письма и посылки весом до 10 килограммов бойцам на СВО. Как сообщили URA.RU в областном военном комиссариате, для этого достаточно указать номер войсковой части военнослужащего.
«Организована работа по бесплатной доставке почтовых отправлений (в том числе посылок до 10 килограммов) военнослужащим и добровольцам — участникам специальной военной операции. Членам семей военнослужащих для ведения переписки необходимо использовать почтовые адреса „103400, Москва-400, войсковая часть XXXXX, ФИО“», — сообщили URA.RU в военном комиссариате региона.
Там отметили, что всю информацию о местонахождении бойца родственники смогут узнать в военкомате по месту жительства. Для этого будет необходимо предъявить документы, подтверждающие родственные отношения.
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