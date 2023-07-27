27 июля 2023

Задержанного ФСБ замглавы челябинского района отправили в колонию

Замглавы Ашинского района Семена Авраменко отправили в колонию
© Служба новостей «URA.RU»
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Женская исправительная колония. Курган , осужденные, женская колония, исправительная колония 4
Семена Авраменко приговорили к 8, 5 годам лишения свободы Фото:

Первого заместителя главы Ашинского района Челябинской области Семена Авраменко, задержанного ФСБ по подозрению в получении взяток, 28 июля признали виновным. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, суд приговорил его к 8, 5 годам. годам лишения свободы.

«Суд вынес решение назначить наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима, с запретом занимать должности в органах госвласти в течение четырех лет. Суд также назначил выплату штрафом в 900 тысяч рублей», — заявили в прокуратуре.

Сотрудники ФСБ по Челябинской области задержали Авраменко в декабре 2021 года. Ему предъявили обвинения в получении взяток. По версии следствия, он получал от бизнесменов деньги за общее покровительство при заключении контрактов на покупку жилья для детей-сирот по завышенной цене. Одним из бизнесменов стал Денис Аратюнов, который отделался от срока миллионным штрафом. Всего же Авраменко получил от коммерсантов около 300 тысяч рублей. В его деле насчитывается 10 эпизодов коррупционных преступлений.

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Первого заместителя главы Ашинского района Челябинской области Семена Авраменко, задержанного ФСБ по подозрению в получении взяток, 28 июля признали виновным. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, суд приговорил его к 8, 5 годам. годам лишения свободы. «Суд вынес решение назначить наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима, с запретом занимать должности в органах госвласти в течение четырех лет. Суд также назначил выплату штрафом в 900 тысяч рублей», — заявили в прокуратуре. Сотрудники ФСБ по Челябинской области задержали Авраменко в декабре 2021 года. Ему предъявили обвинения в получении взяток. По версии следствия, он получал от бизнесменов деньги за общее покровительство при заключении контрактов на покупку жилья для детей-сирот по завышенной цене. Одним из бизнесменов стал Денис Аратюнов, который отделался от срока миллионным штрафом. Всего же Авраменко получил от коммерсантов около 300 тысяч рублей. В его деле насчитывается 10 эпизодов коррупционных преступлений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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