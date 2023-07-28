Житель Перми, напавший на силовика с перцовым баллончиком, отделался штрафом

29 июля 2023 в 22:31 Размер текста - 17 +

Виновного приговорили к штрафу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя Перми приговорили к штрафу в размере 25 тысяч рублей за распыление перцового баллончика в глаза полицейскому. Инцидент произошел зимой 2023 года, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Виновный, не желавший быть задержанным и доставленным в отдел полиции, <…> применил насилие <…> в отношении представителя власти, находящего при исполнении своих служебных обязанностей, распылив содержимое перцового баллончика в лицо полицейскому. Суд приговорил виновного к штрафу в размере 25 тысяч рублей», — указано на сайте ведомства. Ранее URA.RU писало о задержанном мужчине, который напал на офис микрофинансовой организации в прикамской столице. Он распылил менеджеру в лицо газовый баллончик, чтобы украсть деньги.

Жителя Перми приговорили к штрафу в размере 25 тысяч рублей за распыление перцового баллончика в глаза полицейскому. Инцидент произошел зимой 2023 года, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Виновный, не желавший быть задержанным и доставленным в отдел полиции, <…> применил насилие <…> в отношении представителя власти, находящего при исполнении своих служебных обязанностей, распылив содержимое перцового баллончика в лицо полицейскому. Суд приговорил виновного к штрафу в размере 25 тысяч рублей», — указано на сайте ведомства. Ранее URA.RU писало о задержанном мужчине, который напал на офис микрофинансовой организации в прикамской столице. Он распылил менеджеру в лицо газовый баллончик, чтобы украсть деньги.