Житель Перми, напавший на силовика с перцовым баллончиком, отделался штрафом

Жителя Перми приговорили к штрафу в размере 25 тысяч рублей за распыление перцового баллончика в глаза полицейскому. Инцидент произошел зимой 2023 года, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
«Виновный, не желавший быть задержанным и доставленным в отдел полиции, <…> применил насилие <…> в отношении представителя власти, находящего при исполнении своих служебных обязанностей, распылив содержимое перцового баллончика в лицо полицейскому. Суд приговорил виновного к штрафу в размере 25 тысяч рублей», — указано на сайте ведомства.
Ранее URA.RU писало о задержанном мужчине, который напал на офис микрофинансовой организации в прикамской столице. Он распылил менеджеру в лицо газовый баллончик, чтобы украсть деньги.
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